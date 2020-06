Un muladar la Infonavit Tres

La falta de cultura de algunos sectores de la población en la ciudad, han generado problemas de acumulación de basura en la vía pública y contaminación ambiental por el depósito de desperdicios fuera de los horarios establecidos por la Dirección de Limpia.

Los habitantes de la unidad habitacional Infonavit 3 reportaron la irresponsabilidad de algunos vecinos pues no respetan los horarios del camión recolector.

Algunos habitantes de ese sector depositan su basura en plena vía pública, lo que ocasiona mala imagen a la colonia y sobre todo un foco de infección por los olores que ahí se emanan.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Ligero descenso de homicidios en Salamanca

Celia, vecina de la colonia, informó que son los mismos habitantes de la zona los que van acumulando los desechos en este punto. “Hay letreros puestos por el Gobierno Municipal para que no dejen la basura en este lugar y no entienden. Ya pusieron otros letreros los mismos vecinos pidiendo que no dejen aquí su basura y tampoco entienden”, se quejó.

“Se ve horrible. Es la entrada de la colonia. Hay mal olor, la gente deja la basura en la noche. Los perros rompen las bolsas sacan todo y en las mañanas que sale el sol, el olor es muy desagradable”, dijo Jesús Sanchez vecino del lugar.

Ante este problema sanitario y de contaminación visual, los inconformes solicitaron el apoyo de las autoridades para que pongan mano dura para quien no respete los horarios del camión recolector y deposite la basura en la vía pública.

Cabe destacar que a partir del 20 de marzo, durante la cuarentena la recolección aumentó a casi 700 toneladas diarias por lo que se amplió la jornada laboral en las rutas establecidas en colonias y comunidades.