Un infierno, el viaje a Chiapas

IRAPUATO, Gto.- El coronavirus en el estado sigue avanzando y en sólo un día fueron confirmados 11 nuevos casos, ocho de los cuales son de personas que formaban parte del grupo de jubilados de Petróleos Mexicanos que viajó en una excursión hacia Chiapas y donde por ese contagio hay dos personas fallecidas.

"Es un virus sumamente agresivo y además se rompe esta regla de que solamente afecta de manera más grave a los adultos mayores".



Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.





Aunado a ello, otros tres casos más fueron confirmados: uno en León, uno más en Guanajuato capital y otro en Irapuato el cual ocurrió en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Pero no es todo: también fue confirmado un caso más de contagio comunitario, éste ocurrido en Guanajuato capital, con lo cual ya son tres en el estado, pues hay también uno ubicado en San Miguel de Allende y otro en Celaya.

Siguen saliendo más casos positivos de coronavirus del grupo de jubilados que viajó a Chiapas y donde dos personas ya han fallecido y hay una más de gravedad.

Lo que disparó los contagios de coronavirus en el estado fue la confirmación de más casos del grupo de jubilados salmantinos que viajó a Chiapas, donde de acuerdo con el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, hay todavía 62 personas más en observación para confirmar o descartar casos la presencia de Covid-19 en ellos y dijo que todos ellos están en estricto aislamiento domiciliario, para evitar contagios masivos.

Además, dijo que hay una mujer que está en el Hospital de Pemex en condición grave y que también viajó en este grupo hacia Chiapas entre el 16 y 26 de marzo pasado.





Virus agresivo





Daniel Díaz Martínez dijo que el coronavirus es un virus muy agresivo y así pudo ser comprobado en la persona que falleció y que era originaria de Guanajuato, la cual no tenía antecedentes de enfermedad crónica ni comorbilidad asociada, por lo que este caso llamó la atención del personal médico por cómo se desarrolló, ésta era una persona de la cuarta década de la vida, sin mayor antecedente, sin comorbilidad asociada, fue muy grave la manera en que se presentó el caso, fue complicándose hasta que fue manejado en una terapia intensiva y los resultados no fueron los que nosotros queríamos que fueran, no se pudo recuperar esta persona”.

Se recupera guanajuatense





La plataforma digital coronavirus.guanajuato.gob.mx dio a conocer que hasta el momento se han descartado mil 110 casos, en tanto que aún hay 224 casos más en investigación.

Aunado a ello, también se dio la recuperación de una persona más que tuvo coronavirus, con lo cual ya son 19 los casos, 18 del municipio de León y uno más de Irapuato.





En casos confirmados, León se mantiene como el municipio con más casos de coronavirus, con 31 positivos, mientras que Salamanca ya escaló a la segunda posición, con 15 casos; Irapuato está en tercer lugar con nueve casos, mientras que Celaya y Guanajuato capital tienen cinco casos confirmados de contagios de Covid-19 cada uno; Abasolo, Cortazar, San Luis de la Paz, Silao y Valle de Santiago se mantienen con un caso confirmado cada uno.