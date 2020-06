Un error retiro de filtros sanitarios

Luego de que el Gobierno Municipal volviera a reactivar los cercos sanitarios en los accesos que conducen al mercado Tomasa Esteves, esto derivado del incremento de los casos de Covid-19, los ciudadanos señalaron que la inconsciencia y los retiros de los filtros provocó el aumento de contagios en el municipio.

“Creo que hubo un error por parte de las autoridades municipales, por no haber mantenido los cercos sanitarios en los mercados y en los espacios públicos y también de nosotros que estamos renuentes ante unas medidas tan simples” advirtió Esther Martínez de 60 años de edad y quien es ama de casa.

DATO....

Ante el incremento de casos, ciudadanía considera que hace falta conciencia

“Yo creo que es la falta de prevención de la gente que la mayoría no trae cubrebocas, sobre todo la gente adulta, es la que debería mas consiente y es la que he visto que no usan el cubrebocas, por lo que el incremento en los casos se debe al incremento de casos”, dijo Gabriela Pérez.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Se aceleran contagios y muertes por Covid-19

Valle de Santiago Entrega de las becas 'Por mí, Para ti'

Adriana Razo, de 35 años de edad, quien es ama de casa, señaló, “Mucha gente no cree, no tiene los cuidados, pero también creo que se debe a que mucha gente no cree que sea verdad, me ha tocado ver a mucha gente que no usa cubrebocas”.

“Creo que el incremento en los caso de covid-19 en el municipio, se debe que muchos están desobedeciendo las medidas que el gobierno tanto municipal, estatal y federal nos han indicado, me ha toco ver gente sin cubrebocas, hasta a uno sino nos obligan, no lo usamos”, dijo Hortensia Domínguez.

“Nos dicen que el cubrebocas no funciona para evitar que te contagies, pero luego nos dicen que si lo debemos de usar, creo que influye que unos dicen una cosa y el resto otra, eso nos confunde y por eso creo que muchos no cree en el virus y menos en las medidas”, explicó Marco Herrera, de 45 años de edad, quien es obrero.

“Lo que pasa, es que nadie cree en el virus y no hacen caso a las medidas, hasta que le pasa a nuestra familia, incluso hay quienes tiene miedo de decir que tiene covid-19” indicó, Gilberto Martínez, de 60 años.

Aun cuando, la mayoría de las personas entrevistadas indicaron que el incremento de casos de Covid-19 en el municipio, se debe a la relajación e n las medidas preventivas, también hubo algunas otras personas como, Rogelio Ramírez quien dijo, “Yo desconozco del tema y no se a que se deban el incrementó de los casos”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Inician vida sexual desde los 14 años

La mayoría de la ciudadanía mencionó que el ascenso de los caso en la ciudad es debido a la falta de conciencia del tema y a las medidas anticipadas por parte de las autoridades de retirar los filtros sanitarios, en un primer momento.