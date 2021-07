Un desastre, gobierno de Amlo: ciudadanos

“Él trata de dar lo mejor, siempre y cuando lo dejen”, fueron las palabras que manifestaron ciudadanos salmantinos sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quienes también catalogaron que para aprobar varias de sus propuestas depende de la Cámara de Diputados, mientras que otros catalogaron su gobierno como desastroso.

Otros opinan que México se enfrenta al peor gobierno de su historia.

Esto luego de que el jefe del ejecutivo federal, diera a conocer durante la Mañanera de este jueves que ha cumplido con 98 de los 100 compromisos que realizó durante su toma de posesión como presidente de la República.

Ante ellos, los salmantinos opinaron sobre sus casi tres años de gobierno, en donde incluso algunos señalaron que dos año y medio son poco para poder emitir un juicio sobre su mandato.

“Aún es poco tiempo para decir que cómo gobierna, esto es poco para poder determinar si se está cumpliendo con lo que él dijo, pero creo que no todo ha estado mal por el apoyo a la gente humilde de 65 años, ahí sí mis respetos para el señor presidente, tiene una ideología diferente, pero en ocasiones es muy soberbio al momento de que se le señalan sus errores, él también debe de aceptar propuestas y suele ser una persona que no acepta propuesta”, dijo Rocío Cárdenas Páramo.

Por su parte, Tania y Lourdes señalaron que su gobierno se está desempeñando bien con sus altas y bajas, lo que se refleja en el apoyo a las personas del campo y los estudiantes.

Mientras que Francisco Fierro explicó que “él trata de dar lo mejor, siempre y cuando lo deje o no lo dejen porque todo depende de la Cámara de Diputados, a lo mejor no es que haya cumplido o no, sino que lo hayan dejado cumplir hasta ahorita ha hecho lo que ha podido”.

En tanto Pablo, Romina y Alejandra catalogaron el gobierno de Andrés López Obrador como el peor en la historia de México, pues consideran que varias de las ideologías con las que está gobernando no están acordes al México actual y que el presupuesto invertido en proyectos como el aeropuerto y el tren Maya son recursos tirados a la basura que podrían utilizarse en arreglar otros problemas.