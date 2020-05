Un crimen practicar aborto: ciudadanos

Salamanca, Gto. - (OEM-Informex).- Los movimientos en favor de la vida han determinado que la sociedad se incline en proteger la gestación hasta el nacimiento y rechacen la práctica del aborto, aun sea por motivos legales, ya que no deja de ser un crimen, opinaron salmantinos en encuesta ciudadana.

“No estoy de acuerdo, en que se legalice el aborto, ya que creo que la persona que en realidad quiere a su hijo, lo va a tener, además de que existen métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo”, dijo la trabajadora Social de 60 años de edad, Amelia Gutiérrez.

“Yo creo que no está bien, ya que creo que no hay nada que lo pueda justificar, porque ellos no piden nacer y si las personas andan de más y no se cuidan, pues no se justifica”, indicó Rogelio García, de 54 años de edad, quienes comerciante de raspados.

“No estoy de acuerdo con que se legalice el aborto, pues porque soy católica y aparte creo que se trata de un ser vivo. Es un ser humano desde que es concebido en el vientre”, dijo Brenda.

“Yo no estoy ni de acuerdo, ni en contra, pues creo que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pues considero que cada quien tiene derecho a decidir”, sostuvo Martha Guzmán de 40 años de edad, quien es comerciante.

“No creo que debería de legalizarse el aborto, ya que se trata de la vida de un inocente que tiene que venir a la vida, no podemos estar de acuerdo que se aborten a los bebe, ya que hay muchas mujeres que quisieran ser madres y no pueden”, expuso Susana Vidal.

“Yo creo que no se debe legalizar el aborto, ya que, está mal quitarle la vida a una persona inocente que no se puede defender”, señaló Gabriela Amezquita de 30 años de edad, quien es ama de casa.

La mayoría de los salamantinos, no votan a favor de que se legalice el aborto, pues consideran es un acto criminal en contra de la vida, y coincidieron en que mientras hay mujeres que no tienen la oportunidad de tener ser madres, otras prefieren el aborto.