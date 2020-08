UG más fuerte que nunca ante la contingencia sanitaria

GUANAJUATO, Gto.- Aun contra la adversidad que representa la emergencia sanitaria por Covid-19, hoy la Universidad de Guanajuato se mantiene firme, fuerte y a la altura de la circunstancias para brindar educación de primer nivel a la colmena legendaria.

Así lo manifestó el Rector General de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino durante su informe anual de actividades y la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.

Guerrero Agripino comentó que la bienvenida es uno de los eventos de mayor tradición en la universidad y que colman de alegría a la colmena legendaria, pero este año, dijo no sentir el jubilo que genera un nuevo ciclo escolar ante los daños que ha dejado a su paso el Covid-19.









“Debo ser sincero y decir que no prevalece en esta ocasión en mi persona el júbilo, y es que no puede haber júbilo ante los estragos que ha dejado esta tragedia global, y es que no puede haber júbilo ante miles y miles de personas que se han enfermado y que ellas y sus familias han padecido terribles situaciones y dentro de ellas hay compañeras y compañeros de nuestra comunidad universitaria”.

Pese a los desafíos y la tragedia que generó la emergencia sanitaria, Guerrero Agripino exclamó que hoy la máxima casa de estudios de la entidad se mantiene firme ante la adversidad.

El proyecto educativo, científico y cultural más importante del estado esta firme, de pie, de frente a la situación y a su tiempo, la colmena sigue zumbando, las abejas seguimos trabajando, estamos en lo nuestro, que no quepa la mejor duda, la Universidad de Guanajuato, pese a las condiciones sigue trascendiendo y sigue siendo un baluarte educativo y una representación toda, de lo que es Guanajuato.





Durante su intervención, el Rector General recordó la manifestación de los la comunidad estudiantil en diciembre del año pasado, la cual calificó como un reclamo legítimo.

Informó que hay avances en cuanto al combate a la violencia de género, sin embargo, todavía hay trabajo que realizar para garantizar la seguridad de cada uno de los alumnos que conforman la colmena legendaria.





“Por nuestra parte hemos asumido una actitud personal e institucional de manera genuina y convencida, la apertura, la escucha, está abierto a diversas visiones y dispuesto incluso a rectificar caminos o modificar rutas”.





INCREMENTA LA MATRICULA

A lo largo del ciclo 2019-2020, la Universidad de Guanajuato incrementó en un 5.4 por ciento la matrícula escolar, lo que se traduce un total de 44 mil 593 alumnos en la institución.

Además se destinaron más de 25 millones de pesos para la entrega de becas educativas, lo que benefició a cerca de seis mil estudiantes en el estado.

También se destinaron 50 millones de pesos para el impulso de 207 proyectos de alto impacto tan sólo durante el ciclo escolar 2019-2020.