Ubicación de la feria del nopal no afecta sus ventas

Artesanos, comerciantes y productores de nopal manifestaron que la ubicación del parador industrial, en el cual se realiza las ediciones de la feria del nopal, no ha impedido que sus ventas se vean afectadas en comparación cuando la feria se ubicaba en el centro de la comunidad de Valtierrilla.

Martha Vargas comento que más que perjudicarles el parador del nopal les ha beneficiado en cuanto a sus ventas, pues un número mayor de personas de los municipios que corresponden a León, Celaya, Cortázar, han visitado la feria, lo que ha provocado que los productos, artesanías y gastronomía de la localidad, se vuelvan conocidos entre la gente.

La ubicación de la feria del nopal que se realiza en el parador industrial no ha afectado a las ventas de los productores y artesanos del nopal originarios de Valtierrilla, sino que ha elevado sus ventas y ha dado a conocer sus productos.

Manifestó, que aunque la ubicación no es un problema para sus ventas, una de las cosas que si los ha perjudicado, fue que el año pasado disminuyo un poco debido a la mala organización, “Nuestras ventas no han disminuido por la ubicación del lugar, más bien el año pasado bajo la venta al menos para mí, pues creo que no nos organizamos bien en los espacios que había, porque estuvimos todos regados y la gente no pudo ubicarnos” dijo Martha Vargas, artesana.

Menciono que, este año espera estar mejor organizados y ubicados de manera que sea más sencillo la identificación de los productores y artesanos locales para la gente y de esta manera puedan disfrutar y degustar de mejor manera lo que se está preparando para esta edición.