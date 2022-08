Triunfa salmantino en la octava edición del SGAC en Irapuato

Guillermo Ortega Sierra, participó en la 8va edición del Salón Guanajuato de Arte Contemporáneo (SGAC), salmantino que triunfó en el certamen con la escultura “la Creación”, obra que resultó ganadora y que estará expuesta del 5 al 31 de agosto en Centro Regional de Expresión Artística ubicado en la ciudad de Irapuato.





Guillermo Ortega Sierra, escultor salmantino.





Desde muy pequeño Guillermo, desarrolló un gusto muy especial por las artes plásticas, comenzó por plasmar dibujos en un cuaderno, aunque en un principio se trato meramente de un pasatiempo que disfrutaba hacer sobre todo en sus tiempos libres, fue hasta 2020 haciendo de lado su carrera de Ingeniero en sistemas, que se dedicó de lleno a esta rama de las bellas artes y que además de crear le permitió expresar sentimientos y emociones.

Para el originario de Salamanca, fue una gran sorpresa que su escultura “La Creación” fuese seleccionada para participar en la 8va edición del Salón Guanajuato de Arte Contemporáneo, sin embargo, el haber ganado la categoría representó una recompensa a todo su esfuerzo a lo largo de dos años.





Reconocen su trabajo.





“Estoy muy contento de ser parte de esta edición, para mí fue una sorpresa que mi obra fuera seleccionada y que después fuera seleccionada como ganadora, me hizo sentir orgullo del trabajo que he venido realizando desde hace dos años, cuando toda esta aventura comenzó, pero sobre todo porque tengo un doble reconocimiento de mi trabajo, ya que otra de mis esculturas también estará expuesta aunque no fue ganadora”, dijo.

“La Creación” es una obra elaborada de cartón, en la que Guillermo, busca resaltar la importancia que tiene este material en la vida diaria, se trata de una fusión entre el cartón y las artes, que está representado por un retrato femenino y de la cabeza sobre salen unas manos, evocando los dos elementos primarios que se utiliza para crear que son la mente y las manos.





También será expuesta su obra unicornio.





A pesar de las complicaciones a las que se enfrentan los amantes de las artes, Guillermo, reconoce son más las satisfacciones que le ha dejado este camino, el cual, no recorre solo, pues su familia, ha sido una pieza clave en todos sus triunfos y aspiraciones artísticas, porque

“Me siento muy contento con eso y siento que he tenido una buena aceptación con lo que hago a pesar de que en este mundo del arte las comisiones a veces son muy complejas, pero también lleno de satisfacciones, soy originario de Salamanca y solamente quiero decirle a mi gente, que si tiene gusto por las artes, que hagan caso a sus institutos y hagan lo que les gusta, porque al final de cuantas lo que vale es disfrutar lo que haces y entregarte con todas tus fuerzas a eso, sigan sus sueños y la recompensa será mayor”, finalizó.









El Salón Guanajuato de Arte Contemporáneo 8° Edición, es un evento artístico cuyo objetivo convocar a los artistas plásticos para fortalecer y promover las expresiones en las artes visuales.