Triste día del niño, sin clientes este año

La cuarentena ha obligado al cierre de las jugueterías establecidas en el centro de la ciudad, al no ser negocios esenciales, los cuales que reportarían, como cada año, uno de sus mejores niveles de venta el próximo 30 de abril Día del Niño.

Sin embargo, esta condición de confinamiento ha provocado que pequeños comerciantes, tengan que vender de manera informal como lo hace Ricardo Mejía, quien expende peluches y otros tipos objetos lúdicos, advirtiendo una celebración sin ingresos económicos.

Dato:

La venta de juguetes ha caído en un 90 %, debido a los niños no salen.

El comerciante indicó que las mejores fechas para las ventas de juguetes ocurren en diciembre por Navidad, enero para Día de Reyes y abril por el Día del Niño.

No obstante, “este año no se ve bueno para los que nos dedicamos a vender juguetes, aun estamos a la espera por que el día es el jueves, pero pendemos de un hilo por que están retirando a todo aquel comercio que no sea de primera necesidad”, dijo Ricardo.

Este año les pinta como una fecha gris a quienes venden productos que proveen de sonrisas, pues se quedaran esperando a los pequeños del hogar.