Trata de personas, el delito invisible

Támara es una mujer salmantina que durante tres años fue obligada por su pareja a prostituirse, para con ello poner a salvo la integridad de sus hijos y de su familia.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Tamara confesó haber sido una víctima de trata de personas, sin que ella se diera cuenta.

Lo que comenzó como un juego una noche al interior de un bar en el municipio de Salamanca, terminó por marcar la vida de esta mujer de apenas 29 años, que junto a un grupo de amigas se adentraron dentro de la vida nocturna.

"Empezó como una broma, una manera de conseguir bebidas gratis con un grupo de amigas, pero todo cambio de repente y muy rápido, que nunca nos dimos cuenta de cuándo empezamos a prostituirnos y a consumir drogas, incluso a ser obligadas a ello", narró.

De esta manera y sin darse cuenta, el grupo de amigas se vio envuelto en una situación inimaginable y que les cambió la vida.

"Cuando ya no fue suficiente el cotorreo o la compañía para los hombres, mi novio empezó a organizarnos fiestas privadas; al comienzo no se nos hizo extraño, veíamos la oportunidad que después de ir en bar en bar, tener un ingreso más, pero eso nos llevó a la prostitución".

En este sentido, Támara explicó que inicialmente comenzó a bailar en algunos bares de Salamanca en busca de hombres que quisieran su compañía, lo cual fue aprovechado por su entonces pareja sentimental para ofrecer a sus clientes recurrentes sexo y drogas, todo ello con Tamara como el vínculo directo.

"Mucha gente se pregunta por qué aguantar, pero lo que no saben es que hay situaciones en las que debes proteger a tu familia; mis padres hasta el momento no saben lo que pasé, yo creo que fue eso lo que me hizo soportar tanto, la vergüenza que pasaría mi familia y mis hijos y sí, también muchas veces fue por conseguir más droga".

En cuanto al tiempo que vivió esta situación, Támara dijo que fueron alrededor de tres años y pudo salir de esta situación, luego de que su pareja, quien la obligaba a prostituirse, fue asesinado por problemas relacionados con las drogas.

"Yo pensaba que nunca iba a poder zafarme, pero una noche me llaman y me dicen que a mi novio lo habían balaceado, también nunca pensé que iba a morir de esa forma, pero después de eso salí poco a poco, no fue enseguida, antes tuve que juntar un poco de dinero y pagar algunas deudas".

El novio de Támara falleció a inicios de 2017, pero no fue sino hasta dos meses después que decidió dejar atrás su vida de bar en bar y en centros nocturnos y en mayo de ese mismo año retomó sus estudios y hoy con una carrera técnica en Enfermería sólo recuerda como una realidad alterna aquello que vivió entre 2014 y 2017.

La trata en Guanajuato

La Trata, es una violación a los derechos humanos y una forma de conducta criminal que afecta a las personas y que se da a través del reclutamiento, albergue o recepción de personas mediante amenazas, uso de la fuerza, secuestro, fraude, coerción abuso o engaño, con fines de explotación laborar, sexual, servidumbre, extracción de órganos o prácticas de esclavitud.

Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata, proclamado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 2013. En México, desde 2012 existe la Ley General para prevenir, sancionar, y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos.

De manera particular, en México se castigan “la esclavitud; la condición de siervo; la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; la explotación laboral; el trabajo o servicios forzados; la mendicidad forzosa (como a los menores que han puesto a pedir limosna en Celaya); la utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas; la adopción ilegal de persona menor de dieciocho años; el matrimonio forzoso o servil así como el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos”.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2020 en México se registraron 544 casos, de los cuales 309 fueron con fines de explotación sexual; 22 con fines de trabajo o servicios forzados; 72 con otros fines y 141 catalogados como “no identificados”.

En este tenor, en Guanajuato se registraron tres, dos de ellos con fines de explotación sexual y uno clasificado “con otros fines”, según el Censo Nacional de Justicia Estatal realizado por el INEGI.

Por otro lado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2021 no se registró ningún caso, mientras que en estos meses transcurridos del año 2022, se ha detectado uno, en la ciudad de León, en el pasado mes de marzo.

Un caso en Silao en 2021

Libia Dennise García Muñoz Ledo, Secretaría de Gobierno de Guanajuato, detalló que en el estado, durante 2021, se tuvo registrada una carpeta de investigación por con el delito de trata, ocurrida hace un año en el municipio de Silao.

“En el tema de búsqueda se ha detectado que muchas de las menores de edad que salen de sus hogares tienden a ser contactadas a través de redes sociales, sin lugar a dudas, es fundamental los papás estemos atentos, que vigilemos que hacen nuestros hijos, cuánto tiempo pasen en las redes y que activemos controles parentales”, detalló. (Con información de Rocío Godínez/El Sol de Irapuato).