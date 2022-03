Tras la cancelación de la feria; Gobierno Municipal valora cuales podrán ser los apoyos

Tras la cancelación de las Fiesta de Primavera , el alcalde Cesar Prieto, señaló que se encuentran valorando cuales podrían ser los apoyos que emerjan para apoyar a los comerciantes que se verán afectados, toda vez que es un recurso que no está en el presupuesto y que requerirá de una modificación para que se puedan otorgar.

En este contexto señaló que esta decisión tiene que ser respaldada por todo el Ayuntamiento, para que se realice con normas claras, y se transparente cómo será el proceso de selección y no se utilice de una manera distinta a lo que se pretende.

Dijo que estos apoyos en caso de aprobarse llegarían a las comunidades y colonias porque Salamanca no solo es la mancha urbana, sino el municipio completo, entonces si hay una comunidad alejada que tenga la necesidad con todo gusto se le va atender.

Prieto Gallardo indicó que, pese a las críticas que ha recibido su gobierno, por ser un gobierno populista y socialista, lo que busca es dar resultados y el principal será mejorar la calidad de vida de los salmantinos y si en ese sentido la reactivación económica depende de que el recurso se destine de manera inteligente, transparente y ordenada a quién es realmente lo va aprovechar para retomar la economía y generar empleos, está en la mejor disposición de hacerlo.

Explicó que para destinar el recurso a los comerciales, lo primero a considerar sería que estén constituidos; “ checaremos que tengan un historial con documentos probatorios de qué son ellos, pero eso lo determinará el Ayuntamiento a través de una comisión en la que nos reunamos y puedan poner ciertos candados, no inhibir ,porque mucha gente dirán que van dirigidos hacia ciertas personas, pero no, tendremos que evaluar las propuestas y en ese sentido que se justifique; porque tiene que haber un expediente de cada uno para que no sé preste a que estamos desviando el recurso y favoreciendo a una persona en particular” finalizó

Ex funcionarios municipales han señalado que la cancelación de la feria afecta a cerca de 750 comerciantes y expositores que participan en este evento, lo que genera una derrama económica de por lo menos 50 millones de pesos en las dos semanas que dura la festividad.