Me voy tranquilo, no he acumulado fortuna: Alvar Cabeza de Vaca

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, asegura que se encuentra satisfecho por los resultados obtenidos en sus 12 años de trabajo al frente de la Secretaría, afirmando que será secretario hasta el último minuto del 25 de septiembre, y a partir del 26 pensará si seguirá trabajando en el sector público o tomará un descanso, aunque dice que sí ocupa trabajar ya que no acumuló fortuna.

"Yo estoy contento, feliz, satisfecho, he cumplido, habiendo transformado una Secretaría de Seguridad, los números nos avalan en cualquier capítulo que se pueda tocar, en el capítulo de índices delictivos, en el capítulo de prevención, de atención penitenciaría se le dio una gran fortaleza a la institución", expresó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca.

Cabeza de Vaca, asegura que a nivel institucional cierran muy bien, con la Policía Estatal más fuerte del país, con / Fotos: Andrés Téllez / El Sol del Bajío.

Agregó que como funcionarios están sujetos a críticas, pero asegura que a nivel institucional cierran muy bien, con la Policía Estatal más fuerte del país, con los mejores elementos del país, y se va orgulloso de su equipo que lo apoyó durante estos años.

Además expresó que la entrega-recepción es un proceso por ley, "se van entregando, va siendo a nivel administrativo y documental, estaremos ya próximamente cerrando con quien sea el próximo secretario o secretaria, siendo ya la firma de los últimos documentos de la entrega recepción".

Expresó que aún no sabe si seguirá en el sector público o se irá a descansar, ya que asegura que este tema de seguridad lo mantiene las 24 horas del día trabajando, "yo estaré siendo secretario hasta el último minuto del 25 de septiembre, al primer minuto del 26 de septiembre ya pensaremos si hay opciones, si de las ofertas alguna es agradable, ya veremos".

"A partir del 26 de septiembre ya estaré viendo qué es lo que sigue, por su puesto yo vivo de mi trabajo, no he acumulado fortuna, no me alcanza para irme al extranjero, algo acabaré haciendo, pero eso ya lo veré a partir del 26 de septiembre", finalizó