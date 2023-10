Trabajo legislativo no es cumplir con la cuota de iniciativas: Ayala Torres

Guanajuato, Gto. – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso Local, Luis Ernesto Ayala Torres, aseguró que el trabajo legislativo no es solo cumplir con una cuota de iniciativas, sino de afrontar los retos que la sociedad demanda; el GPPAN ha impulsado 47 iniciativas en materia de salud, educación, campo, transparencia en el ejercicio público, seguridad, violencia de género y acceso a la justicia.

En su mensaje en el marco del informe del segundo año de trabajo y en representación de los 21 legisladores locales del PAN, Ayala Torres dijo que como diputados se responde al compromiso, no solo a un requisito legal sino a la responsabilidad de cumplir y en un proceso de rendición de cuentas.

Al informe se dieron cita militancia y simpatizantes en el Congreso, además en representación de gobernador, estuvo presente la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Libia Denisse García Muñoz Ledo; el también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, enlistó que entre las iniciativas aprobadas destacan: ampliar los elementos para tipificar el feminicidio, conformar las fiscalías especializadas en delitos contra mujeres por razón de género, la reforma para la maternidad policial digna, la nueva Ley de Turismo y la suspensión de derechos políticos para personas violentadoras.

De igual forma, precisó que las iniciativas para empoderar a las mujeres en el campo, la convivencia libre de violencia en planteles educativos, la protección a mujeres migrantes y sus familias, así como la mejora en la atención neonatal.

Además, precisó que las modificaciones a la Ley de Movilidad para garantizar que sea inclusiva y con perspectiva de género, estímulos fiscales a empresas medioambientalmente responsables, mejores herramientas para combatir el robo de ganado y la ley de acceso a financiamiento para las micro y pequeñas empresas, forman parte del trabajo legislativo del GPPAN.

“Ante la concentración de recursos del gobierno federal no escatimamos recursos para continuar con el trabajo en beneficio de las familias guanajuatenses, pues frente a un gobierno central no hemos dejado de impulsar acciones que promuevan justicia por la seguridad de Guanajuato. No hemos bajado los brazos y en este último año legislativo no será la excepción”, ahondó.

Luis Ernesto Ayala conminó a sus homólogos a que en este último año a no distraerse en discusiones que no aportan a la labor legislativa, “nosotros tenemos una agenda y un rumbo claro para aprovechar al máximo cada momento; unidos, como siempre, con Acciones por Guanajuato, porque así lo exige nuestro presente, así lo demandan los ciudadanos”.

Diputados del PAN en Guanajuato los más fregones: López Mares

Por su parte, el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, aseguró que Guanajuato cuenta con los diputados locales panistas “más fregones” de todo México, al argumentar que los espacios que hoy tienen en el Congreso Local es por elección de la gente y no de la vía plurinominal.

“Ustedes saben escuchar a las mujeres y a los hombres que depositaron su confianza en ustedes, en sus propuestas, en el PAN, ustedes si saben sensibilizarse y sobre todo buscar soluciones ante las necesidades de la población”.

Trabajo legislativo en unidad: García Muñoz Ledo

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Libia García, titular conminó a los diputados no bajar la guardia rumbo al término de la actual legislatura. “Sin duda es un trabajo que debe hacerse en unidad con un debate de ideas, sano, con la voluntad plena de construir siempre un mejor futuro”.

Destacó el trabajo el trabajo legislativo, el cual aseguró debe hacerse en unidad, con un debate de respeto. “Celebro que este sea un espacio en el que exista un diálogo franco y abierto porque este lugar es justamente el lugar donde resuenan las voces de las y los guanajuatenses y claro ahí afuera no siempre pensamos igual, claro que hay diferentes puntos de vista y visiones políticas y es eso justamente, eso lo que enriquece el trabajo que ustedes hacen aquí”.

Comentó que la actual legislatura ha logrado salir del recinto legislativo, para escuchar a los ciudadanos, ya que, a diferencia de otras legislaturas, esta se ha hecho notar por realizar foros ciudadanos y giras por los 46 municipios para atender temas en materia de seguridad y asuntos financieros.