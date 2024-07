Trabajarán en beneficio de comerciantes del mercado Tomasa Esteves: César Prieto

Ante la molestia y preocupación de los comerciantes de la periferia del mercado Tomasa Esteves por un posible retiro de esta zona, el alcalde César Prieto Gallardo indicó que estará trabajando para destinarlos un espacio adecuado, en donde ellos puedan trabajar de manera correcta.

▶️Para mejorar el mercado es necesario el trabajo de comerciantes, gobierno municipal y estatal

“Como tal hemos estado haciendo visitas normales a través de fiscalización para que se regularicen y estén en orden, afortunadamente ha habido una buena disposición de ellos. Lo ideal es que haya un espacio donde ellos puedan ejercer labor de manera correcta y digna y donde todos ganen, porque sí había por parte de la ciudadanía había una constante denuncia de que no se podía transitar por el mercado, que era peligroso, sigue habiendo tema de esa naturaleza pero estamos viendo e interviniendo y obviamente todos los planes y proyectos son siempre en beneficio del comerciante, por lo que les pedimos que se sientan tranquilos”, indicó César Prieto Gallardo.

Esto luego de que el pasado cuatro de julio comerciantes sostuvieron una reunión con el secretario del Ayuntamiento para evitar que fueran retirados de la Avenida del Trabajo. El mandatario señaló que estarán buscando opciones para los comerciantes de la periferia del mercado Tomasa Esteves con la finalidad de que el mercado se convierta en un centro económico y seguro del municipio.

“Ahorita, por parte del estado, hay un proyecto de remodelación del mercado, pero como lo he dicho anteriormente, necesitamos más espacios, una reversa territorial que nos permita a lo mejor generar un central de abastos o un mercado nuevo y en su caso si se hace un nuevo mercado reubicar a las personas que no tienen un espacio para poder llevar a cabo su trabajo; ya tengo por ahí en mente un proyecto que será próximamente el año que viene que se pueda consolidar para conseguir más reserva territorial en favor del municipio como lo llegamos a hacer en el tema del seguro social”, puntualizó el alcalde de Salamanca.

Ante la falta de información luego de la reunión sostenida entre comerciantes y Guillermo García Flores, secretario del Ayuntamiento, el alcalde César Prieto detalló que revisaría ese tema con él.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Si ellos tienen permiso no se les quitará, por eso estamos invitando a que se regularicen, en lo que me comentan es que hace dos o tres administraciones les dieron un permiso que sigue vigente, entonces vamos a darles opciones, que no se preocupen y todo será de manera legal, no podemos ejercer o llevar a cabo un acto de autoridad que vulnera los derechos de la gente y en el caso de que se llegue a realizar tienen el derecho de acudir a la justicia, pero nosotros buscaremos la manera de que se les pueda dar el apoyo y puedan seguir con su actividad”, concluyó.