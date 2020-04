Trabajan "Payasitos", se resisten a dejar las calles

Los payasos, personajes estereotipados de vestimentas estrafalarias, pelucas llamativas y maquillaje excesivo, continúan haciendo piruetas en los cruceros de la ciudad resistiéndose a la cuarentena por el Covid-19.

Con esta contingencia epidemiológica, los “payasitos” pasaron de tener ingresos de hasta 10 mil pesos, a seis mil en promedio mensual cada uno, ante el temor de los automovilistas al nuevo coronavirus, conductores que ya no bajan los cristales de sus vehículos para garantizar la guarda de sana distancia con estos personajes.

Estas figuras, que se asocian inmediatamente con la risa, las bromas, las piruetas y trucos divertidos se resisten a dejar las vialidades citadinas.

Juan Carlos quien tiene 16 años de edad, pertenece a una familia que se dedica a esta actividad desde hace años y viajando de ciudad en ciudad en busca de subsistencia.

“Prácticamente desde niño soy ´payasito´. Nosotros somos de Irapuato, pero ahora no podemos trabajar ahí porqué no lo permiten, por eso estamos en Salamanca, pero también vamos a otras ciudades como Guanajuato.”

La familia conformada por el papá, la mamá y seis hijos, llevan esta vocación en la sangre, pues toda la familia de dedica a esta actividad humorística.

Bryan, de 10 años de edad, estudia el cuarto grado de primaria, pero ahora con la suspensión de clases viene con su hermano a trabajar en los cruceros.

“Me gusta lo que hago, ya estoy aprendiendo a realizar malabares con tres naranjas”, dijo, pues ante las circunstancias tiene que trabajar a su corta edad.

Por su parte, Juan Carlos, quien a los 16 años ya es padre de un varoncito explicó que “mi trabajo me gusta, pero si la vida me deja, quiero algo mejor para mi hijo, algo mejor de lo que me toco a mí, darle lo que yo no pude tener”.

Aunque este trabajo tiene “mala fama”, estos payasitos se gana la vida de buena manera respetando a las personas pero “hay gente que nos cierra las ventanas o no nos voltean ni a ver o nos han escupido en la mano, pero nosotros no hacemos caso hacemos nuestro trabajo y respetamos a la gente, concluyó Juan Carlos para continuar intentando hacer reír a la automovilistas indiferentes a cambio de unas monedas.