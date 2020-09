Trabajan para recuperar la tranquilidad

Luego de los ataques contra comerciantes del Mercado Municipal Tomasa Esteves, el Gobierno Municipal trabaja en acciones para regresar la confianza y tranquilidad a la ciudadanía.

Ante el temor generalizado de locatarios para abrir sus locales, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz dijo que en forma coordinada, la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Gobierno Municipal trabajan en mesas de trabajo para actuar ante las extorsiones en contra de comerciantes, que se han registrado recientemente.

“Sabemos que existen las extorsiones porque la gente lo platica, pero no lo denuncian por el miedo de que les vayan hacer algo”, dijo la alcaldesa.

Ante esto, en días pasados se realizó una reunión entre locatarios del Tomasa Esteves y autoridades municipales donde se lograron algunos acuerdos entre los que destacan una oficina en el lugar misma que ya fue cumplida. Otro de los acuerdos fue blindar el mercado para seguridad de comerciantes y de las personas que van a consumir por lo que los filtros de seguridad se mantienen en los accesos principales.

“Los locatarios también solicitaron liberar las banquetas que se va hacer si o si, lo están pidiendo ellos y creo que es urgente y necesario que ordenemos la parte que le corresponde a los ciudadanos de a pie, además se acordaron otras acciones de seguridad que no las podemos hacer públicas” explicó.

La alcaldesa aseguró que con este trabajo habrá resultados positivos, pues informó que hace unos días arribó la Policía de Inteligencia, además de un grupo de la Secretaría de Seguridad del Estado que están haciendo equipo con Fuerzas Federales y la Policía Municipal.

“Espero que en corto tiempo la gente vaya reintegrándose atendiendo a la confianza, para regresar al mercado y no solo al mercado a todo el municipio, que puedan salir a la calle con la certeza de que no te va pasar nada, que sepas que tu familia y tus hijos están seguros, tenemos que darle rapidez pero no podemos solos y es lo que estamos haciendo trabajando en conjunto con la ciudadanía por que la inseguridad no distingue es pareja”.

Por otra parte luego de que la alcaldesa diera a conocer que gestionarían más de 300 millones de pesos con el Gobierno del Estado para realizar 70 proyectos de obra en el municipio y con esto impulsar el desarrollo social y favorecer a las familias más vulnerables.

La edil en forma conjunta con constructores de la localidad suscribió una solicitud de audiencia con el gobernador del estado, sin embargo dio a conocer que ha dos semanas de haber enviado el oficio al gobernador aun no reciben respuesta.

“Seguiremos insistiendo en días pasado tuve comunicación con el secretario de gobierno y me comentaba que en los próximos días nos confirmaba si nos darían la cita por lo que gobierno y constructores nos mantendremos insistiendo porque Salamanca tienen que estar a la altura de todos los municipios del país", finalizó.