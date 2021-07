Trabajan al cien varias empresas

El secretario general de la Federación Regional de Obreros y Campesinos (FROC-CTM) Salamanca – Valle de Santiago, Víctor Manuel Solís Almanza, dio a conocer que a un año de estar al frente de la federación y a pesar de la pandemia de Covid-19 que cambió la forma de trabajo, se han adaptado y reestructurado y al día de hoy las empresas agremiadas ya se encuentran trabajando al 100 % de su capacidad.

Explicó que estas empresas no fueron muy afectadas por la Covid-19 “podemos decir que los contagios no fueron muchos, pero sí hemos tenido compañeros enfermos y tuvimos casos graves. Yo puedo decir que un 5% son los compañeros se han enfermado pero también comprobamos que en las empresas por los protocolos de salud que se manejan y que se exigen son eficientes, por experiencia y por un estudio que hicimos nos dimos cuenta que los contagios se dieron por la actividad cotidiana y no dentro de la empresa”.

Afirmó que aquellas empresas que disminuyeron su actividad durante la etapa más álgida de la pandemia ya están trabajando al 100% y tiene algún tiempo que al alcanzaron su optimo nivel de producción.





Buscan mantener las fuentes de empleo atendiendo protocolos.





Sin embargo, ahora están enfocados en mantenerse y seguir con las fuentes de empleo, pues es la fuente directa de donde el trabajador recibe dinero, mismo dinero se gasta y que va generando la recuperación económica.

Puntualizó que las empresas adscritas a la FROC-CTM se mantienen trabajando con la totalidad de la plantilla laboral, aclaró que sí hubo salida de personal pero este se trato de personal eventual.

“El personal eventual desde un inicio sabe que está contratado por un tiempo, pero el personal de planta se ha mantenido en las empresas y ahorita es a lo que estamos enfocados, que ellos sigan trabajando normalmente, que sigamos cuidándonos porque esto presenta un ahorro de salud para nosotros como trabajadores y para la empresa”.