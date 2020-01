Trabaja para sentirse bien: Lorenzo Martínez

Lorenzo Martínez Vásquez es un hombre que desde hace dos años se dedica a la venta de cacahuates, recoge botellas y cartón, aunque no es un negocio tan redituable, él lo realiza por que le gusta sentirse activo, su puesto se ubica en la colonia san Juan de la presa a pie de carretera.

El hombre mencionó que, su hijo también lo apoya y lo cuida cundo este está en casa y regresa de trabajar, por lo que la venta que el realiza la hace con el fin de sentir que aporta algo y como una manera de hobbies.

Manifestó que los días lunes de cada semana se dedica a recoger botellas por toda la cuadra cercana a su hogar y que no recorre otros rincones de su comunidad debido a que se vista cada día le falla un poco más y prefiere no arriesgarse a que le pueda pasar algo y posteriormente a eso, saca su puesto para vender cacahuates.

Dato....

“Tengo 2 años vendiendo cacahuates, pero hay días en los cuales no vendo ni una bolsita, en otras ocasiones vendo únicamente 2 o 3, pero no son suficientes, es por eso que mi hijo me apoya” dijo Lorenzo Martínez Vásquez.

“Tengo 2 años vendiendo cacahuates, pero hay días en los cuales no vendo ni una bolsita, en otras ocasiones vendo únicamente 2 o 3, pero no son suficientes, es por eso que mi hijo me apoya” dijo Lorenzo Martínez Vásquez.