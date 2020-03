Trabaja las artes textiles Mateo Marcelino

Mateo Marcelino es un hombre de 42 años de edad, originario de Salamanca es un artesano que se dedica a las artes textiles, mismas que trabaja desde que tenía 24 años.

Mateo comentó que, este arte lo aprendió a través de la observación, pues basta con solamente ver como lo realizaban otros artesanos para poder aprender la técnica, la cual lleva todo su procedimiento hecho a mano.

Entre las artesanías que realiza están pulseras, llaveros, nombres y canastas para las tortillas, todas estas elaboradas de manera manual, utilizando hilos para cada uno de ellos, con cada accesorio en palabras del señor Mateo se lleva el tiempo de entre 20 a 25 minutos, esto dependiendo de lo que se produzca.

En el caso del material para las canastas, el comenta que viaja hasta el estado de Michoacán, para conseguirlo preferentemente durante la temporada primavera, ya que es más sencillo que se seque de manera más rápida, que durante la temporada invernal.

El Artesano, manifestó que, con las artes textiles ha sacado adelanté a su familia y pues prácticamente es de su trabajo como ha logrado darles estudio a sus hijas, vestido y comido, por lo que, aunque ya les ha enseñado como realizar esta técnica, también prefiere que estudien y puedan convertirse en alguien que tenga un porvenir.

Expuso, que no ha estado exentó de que algunas personas desvaloricen su trabajo como artesano, pero lo que lo motiva es la gente que aprecia el esfuerzo que hace como artesano y compran sus artesanías sin pedir una rebaja.

Aun así, Don Mateo compartido las dificultades a las que se ha enfrentado en estos 18 años como artesano pues dijo, “lo más difícil que he tenido en mi trayectoria como artesano, es que a veces no hay ventas y no hay ni por dónde hacerle, pero pues con salga basta, así es esto solo queda echarle muchas ganas”.

Es por eso que don Mateo piensa que sin importar las circunstancias siempre hay que dar lo mejor de sí, pues uno puede salir adelante en lugar de estar esperanzando a que algo suceda mientras uno se queda sentado en casa.

El mensaje que Mateo Marcelino dejó para sus los lectores del sol de Salamanca, es que, si tiene ganas de emprender algo, lo hagan, pues, aunque habrá momentos complicados, siempre existe la oportunidad de que la situación cambie, pues está convencido de que “El sol sale para todos”.