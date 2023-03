Totem de Salamanca se viste de color en conmemoración del 8m

Colectivo Regla Rota y jóvenes universitarios realizaron una intervención en las letras de Salamanca, como parte de las actividades del internacional de la mujer, con la finalidad de visibilizar la lucha de las mujeres así como la defensa de sus derechos en todos los ámbitos.

Colectivo Regla Rota de Salamanca se encuentra realizando acciones alusivas al 8M, día internacional de la mujer, en donde se encuentran preparando la marcha del próximo miércoles en donde se invita a las mujeres de la ciudad a participar en esta edición del año 2023.

Previo al 8M el Colectivo Feminista Regla Rota, presentó un proyecto a la Casa de la Cultura para poder decorar las letras de Salamanca, al igual que estudiantes de la carrera de arquitectura de un plantel educativo de nivel universitario de la ciudad.

Con un tiempo estimado de tres días, se logró tener esta nueva imagen de las letras de Salamanca, el cual durará todo el mes de marzo. En el tótem de Salamanca se expresó frases como lo es “Somos la voz de las que ya no están”; “Nos dicen que no son formas de exigir algo, que ni siquiera deberíamos tener que pedir”; “Nos falta Nadia”; “Las niñas no se violan, no se tocan, no se matan” entre algunas más.

Estas frases se encuentran plasmadas en la parte frontal del tótem de Salamanca, mientras que por la parte de atrás, estudiantes de la carrera de arquitectura de un plantel universitario ubicado en la avenida Faja de Oro, plasmaron las zonas más representativas del municipio de Salamanca.

En la parte posterior del tótem, se puede apreciar la Parroquia Antigua, los puentes gemelos, el kiosko del jardín principal, la refinería RIAMA, San Agustín y el Señor del hospital, quienes fueron realizados en el mismo lapso de tiempo por los estudiantes.

Esta no ha sido la primera vez en que las letras de Salamanca, han sido utilizadas para expresar fechas memorables correspondiente al mes en turno. Anteriormente en estas letras se ha plasmado la visualización de la comunidad LGBT, en donde además ha sido un espacio de expresión y participación de niños y niñas de Salamanca, además de plasmarse festividades como lo es navidad, día de muertos y el 14 de febrero.