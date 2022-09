Toman clases fuera de aulas tras daño estructural

Debido a las afectaciones que produjeron los sismos registrados la semana pasada, 150 alumnos de la escuela primaria Club de Leones, de la comunidad San Juan de Razos, toman clases en el patio del plantel, por lo que integrantes del Comité de Padres de Familia urgen a las autoridades se rehabilite el edificio para contrarrestar el riesgo de colapso y daño a los menores; el inmueble fue inaugurado en 2015, luego del colapso de la antigua escuela.

Desde el paso jueves, los alumnos de primer a sexto grado han tomado sus clases a la intemperie, sin que hayan podido extraer el mobiliario necesario de las aulas, por lo que los padres de familia se dieron a la tarea de conseguir el mobiliario necesario entre vecinos e incluso la iglesia de la comunidad.

“Estos días pasados se vio dañada la infraestructura de la escuela derivado a los temblores, los niños están tomando clases en el patio y realmente sí estamos preocupados, ya que el hecho de que Protección Civil no nos da alguna solución o estudio; ya que nos dicen que los niños pueden tomar clases en la parte de abajo pero no de arriba, y pues los padres de familia vemos ilógico que se puedan usar los salones de abajo, pero no de arriba”, declaró Rosa Elizabeth Belmán.

De acuerdo a las representantes del Comité de Padres de Familia, luego de la revisión del plantel, la Dirección de Protección Civil pidió un dictamen técnico de daño estructural, para atender el proceso. “Desde el viernes se le llamó a Protección Civil y realmente el trabajo que hicieron fue nefasto, ellos sólo se bajaron y estuvieron marcando las grietas, no hicieron más estudios, luego una madre de familia y la conserje realizaron un estudio encontrando más grietas, por lo que se le volvió a llamar a la dependencia y dijeron que las medias que los padres de familia hicieron no eran viables (…), que estaba en nosotros la decisión de mandar a nuestros hijos o no”, agregó.

En cuanto a los daños que presenta el plantel, se dijo se presentan en el segundo nivel en el barandal. “Está dividido del lado que da a la cancha, así como parte de la biblioteca y la dirección, nosotros pensamos que en cualquier movimiento el barandal se puede caer, y viéndolo bien sí es un poco complicado como para tener a los niños así y como para tenerlos afuera no se nos hace bueno”, mencionó.

Los padres de familia, junto con el personal docente, se dieron a la tarea de instalar una malla hace algunos meses, misma que si bien ha protegido a los menores de los rayos directos del sol, no ha servido de nada contra el viento y las bajas temperaturas que se registran durante las mañanas. “Tememos que se enfermen al estar al intemperie (…), desde el jueves pasado comenzaron a tomar clase afuera en cuanto se vieron las grietas”, informó Mayra Guadalupe Amezquita Razo.

En este seguimiento, las autoridades de educación estuvieron en la escuela el viernes pasado y la supervisora vio todas la grietas que hay. “Con ellos no hubo problema, ya que dijeron que nos ayudarían, en problema que nos aqueja a los padres de familia es que necesitamos el dictamen de Protección Civil para se comience a dar solución (…). En noviembre cumple siete años esta escuela, y de hecho se hizo el comentario de que la infraestructura no estaba bien realizada, que por ello se habían hecho estas grietas, también comentaron que el peso de la malla sombra lo había hecho, y como que no se nos hace ilógico”.