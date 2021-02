Toma protesta nuevo patronato de Cruz Roja Salamanca

Este jueves José María rostro Fernández rindió su último informe de actividades como presidente del patronato de Cruz Roja delegación Salamanca, quién fue relevado por Gerardo Candelas Ruvalcaba para el período 2021-2023

Durante su informe de actividades, José María Rostro Fernández dio a conocer que dejó una delegación con 137 elementos de los cuales 31 son de nómina que son voluntarios remunerados, 25 de juventud, en área administrativa 2, servicios médicos 2 y laboratorio 5, socorristas ocasionales 74, capacitación 5, tareas variadas entre ellos atención de lesionados en la vía pública, traslados de pacientes entre hospitales y de domicilios a instituciones médicas.









Además señaló que durante este año 2021 se obtuvo una donación de un millón de pesos por parte del Gobierno Municipal y el cual fue dispuesto para engomados, además de mantenimientos de dos ambulancias.

Durante los cinco años de José María Rostro Fernández al frente de Cruz Roja Salamanca se generaron 33 mil 383 atenciones a personas en la vía pública, es decir, servicios que se realizaron a atropellados, lesionados en accidentes automovilísticos y por impactos de arma de fuego.

"El manejo que se ha hecho es aceptable y transparente, debo reconocer que tenemos toda información. El personal que se queda es gente valiosa que está en la institución, me siento orgullosa de haber pertenecido nueve años a la Cruz Roja. Me llevó la gratificación de mis compañeros y el corazón lleno de recuerdos", dijo emotivo.













Por su parte el nuevo presidente del patronato local, Gerardo Candelas Ruvalcaba manifestó estar consciente del reto que representa estar al frente de una institución que trabaja los 365 días del año y que está a la disposición de la ciudadanía.

Candelas Ruvalcaba tiene 37 años como socorrista voluntario estando al frente de sectores de Desastres, Socorro y Juventud en el cual fue presidente en el periodo de 1999 al 2001 en la Cruz Roja.

“Sé que la Cruz Roja es una institución muy querida, siempre hemos tenido el apoyo de los gobiernos y esperamos que no dejen de dárnoslos y también a los empresarios y comerciantes, pero sobre todo a los voluntarios porque no hay corazón más grande que el de un voluntario y eso me consta", indicó.













Además reconoció el trabajo del presidente saliente José María Rostro Fernández durante los cinco años al frente de Cruz Roja.

La toma de protesta se llevó a cabo en las instalaciones de Cruz Roja con la asistencia de la alcaldesa, Beatriz Hernández Cruz y el Director Estatal de Cruz Roja Guanajuato.