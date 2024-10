Toma protesta como alcalde de Valle de Santiago Israel Mosqueda Gasca

En sesión de Ayuntamiento tomó protesta como alcalde de Valle de Santiago para el periodo 2024 al 2027 Israel Mosqueda Gasca, donde prometió que cumplirá con todas las propuestas que realizó durante su campaña al igual que trabajar en conjunto con los regidores del Ayuntamiento sin importar el partido que representen.

Antes de iniciar la sesión, el ex secretario del Ayuntamiento José Guadalupe Martínez Sixtos, los ex regidores Humberto Leal, José Francisco Estrada, Humberto Leal, José Ramírez le entregaron un informe magnético de las diferentes dependencias de la Administración Municipal que encabezó el ex alcalde Alejandro Alanís Chávez.

Uno de los oradores fue el ex regidor Humberto Leal quien comentó que lo anterior forma parte de uno de los acuerdos que tuvieron en sesión de Ayuntamiento para que el actual alcalde Israel Mosqueda Gasca conozca todo lo relacionado a las diferentes dependencias como lo son obras públicas donde dan a conocer las obras, características y presupuesto que se les asignó a cada una de las obras. Además de los programas y de las diferentes actividades que llevaron a cabo en beneficio de todos los vallenses.

En sesión de Ayuntamiento tomó protesta Israel Mosqueda. / Fotos: Lupita Toledo / El Sol de Salamanca

Posteriormente los regidores del Partido de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) le tomaron protesta a Israel Mosqueda Gasca quien prometió respetar la Constitución Mexicana, trabajar con todos los regidores del Ayuntamiento y con su equipo de trabajo para lograr que Valle de Santiago siga destacando a nivel estatal y nacional.

Luego la secretaria de la sesión, la síndico Paulina Rodríguez, leyó el orden del día lo cual fue aprobado por la mayoría de los regidores excepto por los del PAN quienes dijeron que es importante avisarles con un día de anticipación acerca de las actividades que van a analizar en sesión de Ayuntamiento al igual que para conocer a los funcionarios que ocuparán los cargos de directores en la actual Administración.

El primer edil Israel Mosqueda tomó protesta para el periodo 2024-2027.

Al respecto, el alcalde Israel Mosqueda Gasca manifestó que todo lo anterior se tomará en cuenta al igual que las observaciones del regidor del PAN Andrés Zúñiga Escobedo al igual que las de los demás regidores del Ayuntamiento sin importar el partido que representen.

Finalmente presentaron a los candidatos a la dirección de la Unidad de Acceso a la Información Pública Laura Adriana Andrade Cuevas y al encargado de la Comisaria de Seguridad pública, tránsito, vialidad y protección civil Juan Carlos Campos, los cuales luego de analizar su perfil, su experiencia profesional y su curriculum fueron aprobados por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento para que finalmente el presidente municipal les tomara protesta de su cargo.