Todavía no se eligen al tesorero y secretario en Sapasva

El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla (Sapasva), continúa sin poder integrar a sus perfiles de Tesorería y Secretaría, ante la falta de un dictamen resolutivo del Tribunal Laboral del Estado de Guanajuato, sin embargo, se espera contar con ellos antes de concluir el período 2022-2025, así lo refirió su titular Fernando Miranda Medina.

“El tema todavía se encuentra en el tribunal laboral, quienes nos dirán que es lo que sigue en este sentido, por parte del ayuntamiento ellos están a la espera del dictamen del tribunal laboral del Estado de Guanajuato, ahorita se encuentran en manos de ellos hasta que ellos den un dictamen, nosotros procederemos a hacer lo que nos convenga”, comentó.

En el año de 2022 se presentó la renuncia del tesorero y la secretaria del organismo de agua de la comunidad de Valtierrilla, cargo que hasta la fecha no se han vuelto a designar en SAPASVA.

“Estamos viendo esta situación sobre si reintegran o no, SAPASVA busca que no, ya que son agresiones con las que llegaron y este tipo de actitudes no son aceptadas, y nosotros vamos a qué es lo que dice el tribunal y con ello nosotros haremos lo debido”, comentó.

En cuestión de las agresiones que comentó el presidente de SAPASVA, comentó que Samuel Rodríguez Serrato y Andrés Mosqueda Juárez, quienes fueron designados por el Secretario del Ayuntamiento.

“Como presidente del Sapasva y como consejo también, no puedo permitir agresiones, abusos de poder, ni mucho menos intimidaciones al equipo del SAPASVA, el cual es muy importante para nosotros, entonces yo no puedo aceptar eso, ahorita no llegamos a un arreglo, ya que se quería llegar a un acuerdo en donde se aceptará trabajar con ellos, pero definitivamente el total del equipo del Sapasva no está de acuerdo, a razón de los sucedido con anteriores días”, externó en entrevistas anteriores.

Destacó que se habían tenido reuniones con el secretario y Tesorero, era con el objetivo de trabajar en conjunto con el personal de SAPASVA, acciones que Fernando Miranda, manifestó que estas personas se comportaron de una manera despectiva hacia los demás trabajadores del organismo de Valtierrilla.