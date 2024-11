¿Tienes diabetes?, te decimos los cuidados que debes tomar

La diabetes tipo 2 es la segunda causa de muerte en México y en Guanajuato, después de las enfermedades del corazón, en ese contexto, el sector salud pone especial atención en enseñar a la población a llevar una vida plena y saludable, basada en el autocuidado, la disciplina y acudir a revisiones médicas de manera regular para prevenir y controlar la enfermedad, derivado a que en el estado la cifra de personas que viven con este padecimiento asciende a más de 538 mil personas y aquí te decimos las estrategias para cuidar tu salud en caso de padecerla.

En ese sentido, Jorge Núñez López, presidente del Colegio de Médico de Salamanca, explicó que la diabetes es una enfermedad que ocurre cuando el cuerpo no puede regular bien los niveles de glucosa en la sangre. Esto se debe a que el páncreas no produce suficiente insulina o el organismo no puede utilizarla de manera eficaz. Sin esta regulación, la glucosa se acumula en la sangre y puede dañar órganos y sistemas del cuerpo a largo plazo.

“La diabetes es una enfermedad que, aunque no siempre puede prevenirse, sí puede controlarse para llevar una vida plena y saludable. Es por eso que cada 14 de noviembre se conmemora el día mundial de la diabetes, con el fin de hacer conciencia en el tratamiento de esta enfermedad que se encuentra en todos los ámbitos de la salud”, indicó.

Existen tres tipos principales de diabetes, cada uno con sus propias causas; la Diabetes Tipo 1, condición, en la cual, el sistema inmunológico ataca por error las células del páncreas que producen insulina. Suele manifestarse en niños, adolescentes y adultos jóvenes; la Tipo 2, es el padecimiento más común en la población y suele presentarse se presenta en adultos cuando el cuerpo no utiliza adecuadamente la insulina o no la produce en cantidades suficientes, además algunos factores clave que aceleran su desarrollo son La obesidad, el sedentarismo y una alimentación poco saludable y la tercera es la diabetes estacional, que ocurre durante el embarazo y, aunque generalmente desaparece tras el parto, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 en el futuro.

Derivado de los daños que esta enfermedad ocasiona a la salud de la población algunos cuidados esenciales son alimentación saludable, actividad física regular, monitoreo de glucosa, tomar medicamentos o insulina solo en caso de que el tratamiento lo requiera, control de peso y presión arterial y la asistencia médica regular para detectar posibles complicaciones tempranamente.

Complicaciones

Además, Núñez López, manifiesto la importancia de llevar un control y cuidado adecuado con esta enfermedad, ya que de no hacerlo se pueden desarrollar complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, daño renal, problemas de visión, neuropatía, daños en los nervios, que causan dolor, hormigueo o pérdida de sensibilidad e infecciones y heridas.