Tienen maestros de Celaya la esperanza de regresar a clases

CELAYA, Gto; Maestros de la Secundaria Técnica 27, después de haber sido vacunados contra el Covid, tienen la esperanza de volver a clases lo más pronto posible ya que el 60 % de los alumnos no se han conectado por internet para seguir sus clases y cumplir con sus tareas, y con que se retornara a los salones 15 día antes, se podría recuperar el año, aunque sea a marcha forzada.

Acompañado por sus homólogos del plantel, el maestro Víctor Hugo Sanchez, comentó que los 70 docentes de la Técnica 27 se pusieron de acuerdo para acudir a vacunarse a temprana hora en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras, porque a todos les urge volver a clases.

Detalló que en los dos turnos hay con una matrícula de mil alumnos en la Escuela Secundaria Técnica 27 que se encuentra Camino a San José, y aseguró que los maestros, ya vacunados, están listos para volver a clases, sólo esperan que se den las condiciones para retornar a los salones.

“En este año de pandemia hemos batallado mucho con la poca respuesta de los jóvenes. El 60 % de todos los alumnos no se han conectado, no entregan trabajos, no hacen la tarea. Pero si regresamos en las últimas dos semanas, vamos a ver cómo se recuperan los alumnos, porque la idea es que aprendan, tengan un conocimiento del año que cursaron y no pierdan el ciclo escolar”, comentó.

Para concluir, explicó que en su escuela hay muchos jóvenes de comunidades, y debido a que los recursos son bajos, no cuentan con internet, y por ello la mayoría se ha desconectado, no responde a las clases, no hacen tareas y existe el riesgo de perder el curso.

