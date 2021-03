Tienen 8 meses sin recibir agua potable

El Gobierno Municipal atendió a los habitantes de la comunidad de San Rafael de Cerro Gordo quienes se manifestaron en la presidencia municipal para demandar un estudio al pozo de agua que los abastecía, ya que llevan ocho meses sin el vital líquido.

Fue la mañana de este martes cuando una veintena de personas llegaron hasta la presidencia municipal para pedir soluciones ante el desabasto de agua potable que afecta a más de 400 familias.









Ana Lilia García Romero habitante de la comunidad, manifestó “tenemos un pozo que ya no tiene agua, le hicieron un estudio y supuestamente el nivel de pozo ha bajado porque el canal de Coria no tiene agua y todos los pozos de los sembradíos se están llevando la corriente del agua. Tenemos ocho meses sin el servicio, mucha gente compramos tambos porque la pipas se quedan en la parte de abajo y los que vivimos en la parte de arriba del cerro no nos llega”.

En tanto la secretaria del Ayuntamiento Lidia Becerra Gonzáles, el síndico José Luis Montoya Vargas y la directora general de Desarrollo Social y Humano, Cecilia Zermeño Vázquez, atendieron a los manifestantes por medio de una comisión de cinco personas quienes le externaron la problemática que los aqueja.









Al respecto, , Cecilia Zermeño Vázquez señaló conocer la necesidad de agua potable que tienen en esta comunidad, pues fue esta semana cuando los habitantes les hicieron llegar un video sobre la problemática el cual será analizado por un experto para determinar las acciones a realizarán.

Luego de media de la reunión los afectados señalaron que se acordó realizar un estudio al pozo para saber cuáles acciones se tomarán para solucionar el problema, además de que el municipio hará llegar agua en vehículos que puedan llegar hasta la parte alta de la comunidad.