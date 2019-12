Tiene 20 años de elaborar tamales

Rogelio Razo es un comerciante de tamales que se dedica a esta profesión desde hace 20 años, quien cuenta que aprendió a elaborarlos por su esposa con quien estuvo casado durante 7 años.

El comerciante se ubica la calle Altamira al salir del centro de cuidados críticos donde vende el producto desde hace aproximadamente 10 años, donde cuenta que se ha vuelto amigo de muchas de las personas que esperan a sus enfermos afuera del centro de cuidados críticos.

Rogelio Razo tamalero / Sanjuana Medrano

Rogelio Razo expresó que durante su estancia en ese lugar ha sido testigo de múltiples casos de personas que han llegado quemadas o en estado crítico al centro y que inclusive se ha convertido para los familiares de estos en un paño de lágrimas.

Además, el comerciante mencionó que en este año sus ventas han estado muy bajas y que no le han encargado pedidos para la cena de año nuevo, pues comentó que él piensa que esto se debe a que ya existen muchas personas que aprenden a hacer tamales mediante tutoriales en internet.

“En este año mis ventas han estado muy bajas en comparación con el 2018, yo le atribuyo eso a que la gente ya aprende a hacer tamales, través de internet, lo que hace que ya no sea necesario que me compren, aun así no me desanimo y le sigo echando ganas” dijo.

El comerciante invitó a la ciudadanía a no rendirse y alejarse de lo que les hace daño, ya que un trabajo por más modesto que sea es bueno, pues él sacó su casa con lo que gana vendiendo tamales.