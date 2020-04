Tiendas departamentales continuarán operando en medio de la fase 3 del Covid-19, no obstante serán clausuradas si los gerentes o representantes de estos establecimientos no atienden las medidas correspondientes de la sana distancia y demás protocolos sanitarios.

El director de Fiscalización y Control, Agustín García Becerra informó que las tiendas departamentales continuarán abiertas, pero tendrán que seguir las disposiciones sanitarias como es mantener la sana distancia y el acordonamiento de las distintas áreas así como el marcado de zonas para evitar aglomeraciones.

Las tiendas departamentales que tengan aglomeración de más de 100 personas serán clausuradas

Manifestó el funcionario que han trabajado en sinergia con los representantes de estos negocios para que dentro y fuera de las mismas se mantengan a un coordinador, quien tendrá la finalidad de proporcionar gel antibacterial y de mantener la distancia entre los clientes.

Además, señaló que las tiendas departamentales con servicios bancarios no pueden cerrarse debido a que pertenecen al sector financiero, no obstante, de no cumplir con las recomendaciones sanitarias y representen un riesgo para la ciudadanía al generar aglomeraciones, podrían clausurarse.

Destacó, que dentro de las tiendas se han acordonado áreas que forman parte de los productos no esenciales como, la ropa, las motocicletas, electrodomésticos entre otros, permitiendo únicamente la entrada a las personas que van a cobrar remesas o a realizar algún trámite.

“Si este tipo de servicios, también representan un problema, voy a tener que clausurarlos en determinado momento, yo ya les avise que tiene las reglas para dentro y fuera de su negocio, si afuera me van a estar juntando 100 personas o 150, pues con la pena pero tendré que cerrarlas”, dijo el funcionario.

El funcionario dijo que esta situación de cierre de locales no esenciales, es una medida tomada en beneficio de la salud de toda la ciudadanía, por lo que no se pretende perjudicar a nadie.