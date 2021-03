Terrible pesadilla vive la humanidad con la pandemia

GUANAJUATO, Gto; Como si fuera una auténtica película de ciencia ficción, los seres humanos vivimos desde hace más de un año una auténtica pesadilla, hay angustia y temor de contagiarnos por la Covid-19. En nuestro estado de Guanajuato fue el seis de abril de 2020 cuando se detectó el primer caso positivo y a la fecha muchas familias lamentablemente perdieron algún familiar, amigo, compañero de trabajo o vecino.

A la crisis sanitaria provocada por esta pandemia en la segunda década del Siglo XXI, vino también unida la crítica situación económica en mundo, por la pérdida de una cantidad incuantificable de empleos. México y Guanajuato también tienen fuertes problemas porque mucha gente se quedó sin trabajo, aunque el gobierno estatal otorgó apoyos a empresarios para evitar que bajaran su cortina y dejaran sin empleo a sus trabajadores.

Datos oficiales de la UNESCO, refieren que, en materia educativa, se pronostica que 23.8 millones de alumnos desde preescolar hasta bachillerato en todo el planeta tendrán repercusiones económicas por la pandemia y no podrán tener acceso a los estudios, cuando ahora con la nueva modalidad la comunidad estudiantil tiene su preparación a distancia, en casa, con el uso de las herramientas tecnológicas.

En un recorrido realizado para recabar testimonios de personas de esta ciudad de Guanajuato quienes resultaron contagiadas por la Covid-19 y que lograron recuperarse, la principal demanda es poder recuperar un empleo, porque algunos fueron despedidos injustificadamente, al cerrarse sus fuentes de trabajo, otras más elevan una oración para pedir al Creador por la salud de ellos y los suyos.

PIERDE A SU MADRE

Al acudir a la vivienda de Alicia Ruiz Ortega, en el popular barrio de El Cerro del Gallo, dijo que ella fue trabajadora en un hotel capitalino, pero relató “simplemente nos dijeron que ya iban a suspender en marzo del año pasado, el trabajo porque como ya había llegado la pandemia, muchas personas cancelaron sus reservaciones”.

“A partir del 20 de marzo estuve sin trabajo, nos pagaron como tres quincenas nada más, pero después ya no nos dieron nada, pasó el tiempo y lo que hice fue renunciar para que me dieran algo de dinero para poder sobrevivir y después me puse a vender pan. Después mi mamá enfermó también de Covid y yo también, pero lamentablemente ella sí falleció el 21 de agosto”.

Afortunadamente, agregó que ella logró salir adelante y en septiembre del año pasado obtuvo un trabajo eventual, “pero no tengo seguro y hasta ahorita es con lo que he sobrevivido, mientras en encuentro un trabajo seguro y estable”.

FAMILIA CONTAGIADA

En la comunidad de San Isidro vive una familia capitalina que anteriormente tenían su vivienda en el centro de la ciudad, sin embargo, desde hace muchos años cambiaron su residencia. A principios del presente año, Manuel y su esposa Rosa Elena se contagiaron de la Covid-19.

Pero no solamente ellos, también sus hijos Manuel, el mayor y Juan también se enfermaron, aunque su hermana Lupita logró escapar al contagio.

La madre con más de sesenta años de edad, fue la que estuvo más delicada. Ella es jubilada y su esposo aún labora al igual que sus hijos.

Nos narra que fue necesario utilizar el oxígeno ya que su enfermedad cada vez la mantenía en su cama, no comía, se sentía débil y así pasó su cumpleaños el nueve de enero pasado, sin embargo, agradece mucho a Dios que le haya regresado la salud, aunque sigue con algunas secuelas.

LO DESPIDEN DEL DIF MUNICIPAL

Eugenio Montero Pineda quedó desempleado porque fue despedido del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF), ya que solamente estuvo algunos meses en confinamiento por ser una persona vulnerable al tener diabetes. No obstante, en diciembre le notificaron que había sido despedido, por lo que tuvo que interponer una denuncia ante los tribunales laborales por despido injustificado.

Ahora espera que lo vuelvan a reinstalar en su empleo de conductor, ya que no tiene la posibilidad de contratarse por la edad que tiene y por su padecimiento.

Afortunadamente hay alrededor de quince mujeres que laboran en jardines de niños y en el Centro Gerontológico de la colonia Santa Teresa, que administra el DIF Municipal, que no han perdido su empleo, luego de que fueron amenazadas con ser despedidas por la pandemia.

REMODELAN SUS INMUEBLES





Por otra parte, la señora Rosa Ochoa, quien por años se ha dedicado a rentar su vivienda a estudiantes, refiere “ya extraño mi casa llena de mujeres estudiantes, ni modo, yo sigo esperando”.

“Un día vino un matrimonio joven para solicitar información de la casa, y me puse a pensar que los viernes se iban mis estudiantes a sus lugares de origen, en Semana Santa y el fin de año, bien padre, pero me ha servido para hacer arreglos en esa área, compré colchón nuevo y otras cositas más”.

Por su parte, Lucy Pérez, quien tiene un pequeño hotel enfrente del centro de Convivencia el Encino, dijo que también se ha dedicado en el último año, a remodelar su inmueble, aunque ahora con semáforo amarillo y ante la cercanía de la Semana Mayor, confía que lleguen algunos turistas.

DESEMPLEO PEGA MÁS A MUJERES

Aquí en la capital del estado, el director de Desarrollo Económico del municipio, Daniel Gutiérrez Meave, estimó que, a raíz de la pandemia, se tiene el registro de dos mil 100 empleos que se perdieron, y un diez por ciento de tiendas de abarrotes cerraron sus puertas, de unas siete mil unidades económicas que funcionan en la localidad.

En el reciente evento conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, Vanessa Góngora Cervantes, titular del Área de Enlace de Género del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, lamentó que durante un año de confinamiento a causa de la Covid-19, “desgraciadamente han muerto muchas personas por la enfermedad, pero también hubo otros efectos, se elevó el número de violencia doméstica y muchos perdieron su empleo, pero las mujeres fueron más afectadas”.

Así, ante el dolor de haber perdido a sus seres queridos, o algunos otros que se encuentran en recuperación, los capitalinos confían en que pronto lleguen las vacuna para poder recibirla, sobre todo los adultos mayores y los que aún faltan del personal de primera línea, los doctores y enfermeras que luchan contra el letal virus, mientras que los científicos e investigadores de los poderosos países del orbe, vestidos con sus trajes especiales, trabajaron en su momento con ahínco para buscar el antídoto y salvar vidas.