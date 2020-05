Teodora fabrica el elíxir de los dioses

Teodora Vargas tiene 60 años dedicándose a la fabricación artesanal del pulque, actividad que comenzó a realizar para salvar a su hija de la anemia que la aquejo por años y la cual desapareció gracias a este producto.

El tepache lo elabora con su esposo en Magdalena de Aráceo, comunidad de Valle de Santiago de donde es originaria y desde hace 60 años recorre municipios como Celaya, Silao, Irapuato, Cortazar y Salamanca con su tinaja al hombro.

Recuerda que su hija pasó por muchos hospitales por que tenía anemia y no se mejoraba; “la gente me decía se te va morir esa niña”; un doctor me dijo: “firme su alta voluntaria y llévese a su hija“, recuerda Teodora

Menciona que alguien le dijo que le diera pulque y agua miel a su hija. “Yo no creía porque si los doctores no la aliviaron, menos el pulque, pero le empecé a dar y andaba de rancho en rancho buscándolo hasta que empecé a fabricarlo y mi hija se curó, ya luego lo hice para vender” Indicó.

La llamada bebida de los dioses posee propiedades curativas como proteger la flora intestinal, está considerada como una bebida diurética, ayuda a relajar y conciliar el sueño, además de que trata la anemia entre otros. .