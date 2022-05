Tendrá Planet Youth inversión de 150 mdp al año

El programa Planet Youth recibirá una inversión anual de 150 millones de pesos, una cantidad jamás destinada para temas de prevención contra las adicciones en el estado.

Daniel Díaz Díaz, secretario de Salud de Guanajuato, dijo en entrevista que el programa Planet Youth es un programa de prevención de adicciones que está centrado en la persona, en su familia y en su comunidad y que se trata de un modelo islandés y que cuenta con un aval científico, el cual ya fue aterrizado al estado para su ejecución.

Explicó que Planet Youth tiene cinco principios y son la sociedad como paciente, la conexión significativa como tratamiento, la atención sostenida como tratamiento, desarrollar la capacidad de liderazgo y de resolución de problemas de la comunidad y la institución y el alcance de la solución coincide con la dimensión del problema.





El programa contra las adicciones involucra a las familias para la atención de los factores.





“Nunca se había invertido tanto en prevención”, dijo el Secretario de Salud, quien agregó que un elemento que se suma a este proyecto que es 100% preventivo es la crianza positiva desde los padres a los hijos, que involucra la salud sexual y reproductiva para adolescentes, la atención de la conducta suicida, violencia familiar y de género, nutrición en la infancia y adolescencia, desarrollo infantil, entre otros factores.

“Planet Youth no sólo es no tomes no fumes, sino para que papás pongan el ejemplo, pero hay que llevarlo a la acción y convertirlo en una realidad”, dijo el Secretario de Salud.