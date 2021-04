Temporada vacacional favoreció a comerciantes

Temporada vacacional benefició a comerciantes del mercado Tomasa Esteves pues sus ventas aumentaron hasta en un 80%, sin embargo sólo los giros de primera necesidad registraron este repunte.

Giros de productos no esenciales como ropa, juguetes, regalos y artículos electrónicos no abrieron durante estos días.

Fue durante los pasados días santos que comerciantes de frutas y verduras, pescados y mariscos, así como diversos artículos de primera necesidad registraron un incremento en las ventas, lo que generó un respiro luego de la difícil situación económica por la que han atravesado.

Caso contrario vivieron aquéllos giros de productos no esenciales como ropa, juguetes, regalos y artículos electrónicos, quienes incluso no abrieron durante estos días pues reconocen que estos días no los favorecen.

Felipe Caballero explicó que “la afluencia de gente fue buena durante jueves y viernes. Sábado y domingo ya fue menos la gente que tuvimos, pero sí nos recuperamos, porque las venta aumentaron hasta en un 80%. Ahora viene lo difícil nuevamente, por que las expectativas de ahora en adelante son de bajas ventas”.

Caso contrario lo que sucedió con Samanta Rodríguez, quien optó por cerrar durante algunos días debido a que las ventas no se daban, ya que las personas salen de vacaciones y los que no lo hacen buscan alimentos dejando de lado el consumo de artículos como ropa, calzado, o regalos.