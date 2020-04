Temen salmantinos por aumento de casos positivos de covid-19

El aumento en el número de muertos por Covid-19 en el municipio y el creciente índice de casos positivos, ha provocado temor entre la ciudadanía y en cada vez mayor uso de medios preventivos, aunque hay un sector de la población que aún no usa cubrebocas al salir a la calle.

Guadalupe Fonseca Calderón de 18 años de edad, quien es estudiante dijo que hay “pánico de que alguien me pueda contagiar, pero a los demás, parece no importa la situación por la que estamos pasando ante el covid-19 y las muertes por este virus, pues he visto a mucha gente que no ha tomado sus medidas”.

“No entendemos lo que sucede, al parecer hay mucha despreocupación por el tema, bueno de algunas personas y esto me genera también molestia ante la situación por esta enfermedad en el municipio”, dijo Omar Macías de 49 años, quien es aseador de calzado.

Por su parte, Miguel Sandoval de 53 años de edad, quienes obrero expresó que “como es algo que no se había previsto, tengo la esperanza de que se remedie, pero aun así la situación actual me causa temor de contagiarme y perder mi trabajo”.

“Tengo miedo de que esto se prolongue por mucho tiempo, ya que tengo planes a futuro y a causa de esto tendría que aplazar un poco lo que voy hacer, pero solo me queda pedir mucho a Dios que este acabe pronto y salir lo menos que pueda”, dijo Montserrat Rodríguez de 23 años de edad, quien es ama de casa

Manuel Robles de 16 años de edad expresó que “la situación del Covid-19 me pone a mí en pánico, porque es muy fácil que te puedas contagiar. Tenemos una gran desventaja al no poder salir porque tiene que ser necesario salir para comprar alimentos y también al ser el municipios con más defunciones”.

“Me pone de mal humor estar en casa sin hacer ninguna actividad Te pone nervioso o ansioso y por último las noticias me causan pánico ya que cada vez está más grave la situación en la ciudad”, dijo Oscar Ramírez de 45 años de edad, quien es empleado de una tienda de telefonía.

La situación por la que atraviesa el municipio al ser el primer lugar en defunciones ha puesto temerosa a gran parte de la ciudadanía, al grado de generar incertidumbre, ira y enojo ante las pérdidas humanas y el creciente número de casos en la ciudad, por lo que cada vez se aprecia más el uso de medidas preventivas.