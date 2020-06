Temen en anexos por la vida de los internos

Ante el ataque armado que ocurrió en un anexo de Irapuato donde murieron 10 personas este fin de semana, encargados de los anexos y usuarios de estos, se manifestaron afuera de la Presidencia Municipal para exigir a las autoridades apoyo en vigilancia, pues señalaron temer por su seguridad y sus vidas.

“Hay temor de los internos y de las familias por estos hechos violentos que están ocurriendo, algunas personas han comenzado a sacar a sus familiares, pero sabemos que esto también puede provocar más inseguridad al estar en las calles. Necesitamos que nos apoyen con vigilancia”.



Martha Reyes Cruz dijo temer por la vida de su hijo, quien esta internado en uno de estos centros de rehabilitación.





Nicolás Pérez Ponce, presidente de la Red Estatal de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, mencionó que aunque el anexo atacado el fin de semana no formaba parte de la red, son tres los incidentes que han ocurrido a lo largo del año en contra de este tipo de establecimientos, pues dijo que es preocupante, principalmente para las familias que tienen a sus familiares internados.

“Estos hechos alarman a la red y a las familias, este centro de rehabilitación no estaba adherido a la red, pero repercute en todos nosotros y las familias tienen miedo de que pase en los demás y peligre la vida de los internos, porque corren peligro adentro y todavía afuera al cometer delitos”.





El presidente de la Red Estatal de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío mencionó que las autoridades sólo brindan vigilancia unos días después de que ocurre alguna incidente, pero al poco tiempo se retiran y el apoyo no permanece; por ello, solicitaron al Gobierno Municipal su colaboración para proporcionar vigilancia a estos lugares, pero también para procurar que estos anexos sean registrados y no trabajen de manera clandestina, ya que ponen en riesgo al resto.

Entre los manifestantes estaba Martha Reyes Cruz, quien es madre de uno de los internos en Irapuato, y aseguró que teme por la vida y seguridad de su hijo de apenas 18 años de edad y con problemas de drogadicción.

Mencionó que en los tres meses que lleva su hijo en rehabilitación, ha reducido su adicción y ha sido acompañado por los encargados del anexo, pues señaló que es urgente que se les brinde la seguridad para que puedan continuar salvando vidas en estos centros.





“A mi hijo le salvaron la vida, desde que ingresó ha tenido mucha mejoría y avance, pues el trabajo en estos lugares es muy importante y me preocupa esto que ocurre, porque ellos no tienen apoyo de nadie en cuanto a vigilancia, y por temor no quiero sacar a mi hijo”, dijo la mamá de uno de los internos.

Otra de los manifestantes fue Flor, quien es originaria de Silao y contó que desde los 15 años comenzó a consumir drogas por problemas familiares; sin embargo, desde que ingresó desde hace más de un año al anexo, ha podido combatir su adicción y mejorado su salud; mencionó que como ella, son decenas las personas que requieren estos centros de rehabilitación para continuar adelante con su vida.

“Los anexos son una maravilla, el trato que nos dan y cómo nos ayudan es bastante, en donde yo me ubico no han ocurrido ataques de este tipo, pero no deja de ser preocupante y tenemos miedo de que pueda ocurrir”.