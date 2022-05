Tekchem principal pendiente en Salamanca

Tres órdenes de gobierno, sin atender el problema de contaminación en Salamanca, ya que cada ente está por su lado, indicó Justino Arriaga Rojas, diputado federal por el Distrito 08, a su vez, señaló que los ambientalistas han sido pasivos en los últimos meses y no miden con la misma vara a comparación de cuando él fue presidente municipal, tiempo en donde se exigió una mejora ambiental.

"Lamentablemente el Plan Salamanca ha quedado olvidado por las autoridades federales principalmente, pero creo que esta administración municipal tiene la gran oportunidad de hacer lo que la anterior no hizo, que es realmente convocar a la federación, al estado y que sea el municipio proactivo y que sea quien convoque a todos los involucrados", externó el funcionario.

De igual manera, Arriaga Rojas señaló que los pasivos ambientales continúan en Salamanca, aunado a ello, mencionó que hoy en día en una ciudad industrial como lo es Salamanca, no hay inspectores de la ASEA, que fueron gestionados durante su administración y que después simplemente se fueron.

"No les interesa, este Gobierno Federal lo que está en las últimas de sus prioridades es el medio ambiente y la sustentabilidad, lo vimos con la reforma energética, lo vemos como siguen obligando a la refinería de Pemex de que sigan enviando a las termoeléctricas la quema de combustóleo, estamos teniendo un retroceso de décadas (...) a mí me gustaría que todas estas asociaciones que cuando nosotros éramos autoridad aquí en Salamanca iban y nos tocaban la puerta y nos exigían, ahora pareciera que están calladas y no están midiendo con la misma vara", cuestionó.

Local Carecen autoridades de estrategia de atención a pasivos ambientales

Arriaga Rojas, recordó que se opuso a la desaparición de fideicomisos de cerca de 80 millones de pesos para los pasivos ambientales de Tekchem, que fueron retirados y destinados a hacienda, una decisión del gobierno federal.

"De entrada nosotros nos opusimos a la desaparición de los fideicomisos, había un dinero, cerca de 80 millones de pesos para el pasivo ambiental de Tekchem, que con un plumazo el Gobierno Federal se los quita y lo manda a la Secretaría de Hacienda, para qué, no sabemos en este austericidio que sigue realizando, pues nosotros lo que necesitamos es seguir insistiendo en que hay prioridades que no se resuelven con ruedas de prensa mañanera, si no que realmente se tiene que ver la voluntad política con el presupuesto".

Finalmente, el diputado, indicó que el actual Gobierno Municipal, tiene la oportunidad de unificar a gobierno del estado y el federal para dar seguimiento a temas ambientales pendientes, como el Plan Salamanca.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

"Dónde está en Salamanca, donde está la Profepa, dónde están los Inspectores que deberían estar trabajando, todo por ahorrarse dinero (...) valdría la pena una nueva reunión que involucre a los tres órdenes de gobierno, porque el estado no puede, yo veo una total desarticulación de los tres niveles de gobierno, el municipio por un lado, el estado por otro y la federación por ningún lado, ojalá que el Alcalde y las personas que el Alcalde delegue en esta responsabilidad pues realmente tuvieran el conocimiento, la capacidad, el tiempo y la disposición de hacerlo", concluyó.