TEKCHEM a 20 años de la mayor tragedia ambiental

Salamanca, Gto.- Este 12 de septiembre se cumplieron 20 años de la fuga de químicos de la empresa productora de plaguicidas Teckhem, que fue el incidente más grande en la historia que tuvo como resultado una nube toxica de 22 kilómetros de alcance.

Poco antes de las 7:00 horas una explosión dentro de la planta productora de plaguicidas sucumbió a la ciudad, media hora después hubo una segunda explosión que al cambiar la dirección del viento se desplazo 20 km al oeste dirigiéndose al municipio de Irapuato

La presidenta de la Asociación Humanos por Amor a la Madre Tierra Maura Alicia Sánchez Figueroa indicó que la versión oficial dada por la empresa y la de algunos medios de comunicación no concuerdan, pues según las indagaciones del Instituto de Ecología del Estado señalaron que el accidente se debió al incremento de la presión dentro de un reactor lo que ocasionó que se rompieran los sellos de seguridad.

Según la información emitida por la empresa la sustancia que se fugo fue malatión, sin embargo nunca se realizo un análisis posterior que lo confirmará o que determinará la concentración porcentual para conocer las impurezas que contenía y cuáles se formaron durante la fuga de 60 toneladas, cantidad que fue minimizada.

Del número de afectados se desconoce la cifra real. El reporte oficial que emitió la Cruz Roja en su momento señaló la existencia de mil 300 personas intoxicadas, 234 atendidos en diferentes hospitales, 31 hospitalizados de los cuales siete se diagnosticaron como intoxicación grave.

A 20 años de la explosión las personas de las colonias aledañas a esta industria siguen padeciendo síntomas que no tenían de manera marcada antes del accidente. Algunos de ellos son dolores de cabeza, abdominales, problemas en las vías respiratorias, sangrados de nariz e incluso padecimientos como cáncer.

La ambientalista enfatizó que luego de dos décadas de ocurrido el incidente “se puede concluir que la contingencia ambiental no se manejo de manera adecuada, no hubo coordinación entre las dependencias correspondientes, no se dio seguimiento, no hubo un Plan de contingencia ambiental por Protección Civil mientras que la empresa violó sistemáticamente la Normatividad Ambiental y la Normatividad Laboral”.

Como parte de las acciones entabladas por los gobiernos federales y estatales para remediar la contaminación de la ciudad ocasionada por esta y demás industrias, se creó el “Plan Salamanca” el cual a decir de la ambientalista no ha sido suficiente, prueba de ello fue el incidente ocurrido recientemente donde vecinos de las colonias cercanas trataron de invadir el terreno de la ex empresa colocando incluso divisiones para seccionar el lugar.

Ante esto la Dirección General de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) acudió a la zona para atender la situación al ser terrenos a cargo del Estado.

También destacó que las acciones tomadas por el Gobierno Municipal para revertir esta situación y evitar que los ciudadanos puedan ingresar al lugar han sido las adecuadas.

Concluyo enfatizando que “las autoridades ambientales han permitido que pasen 20 años sin que se haga Justicia Ambiental pues aun falta retirar pasivos ambientales para completar la remediación y saneamiento del sitio”.