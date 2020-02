Tejedor de sillas; oficio que desaparece

Juan Fernández Juárez quien lleva más de 20 años tejiendo sillas de madera y de herrería asegura que es un oficio que se va perdiendo pues ahora la gente prefiere otro tipo de muebles y de materiales.

Juan viene de Tequisquiapan Querétaro, lugar del que es oriundo y en el cual aprendió esta actividad que le fue heredada por su padre, quien se desarrolla en el mismo trabajo y lleva 60 años tejiendo sillas.





“Vengo una vez al mes a Salamanca o a León aquí me pongo en los cruceros donde la gente me puede encontrar duro 4 o 5 días y luego me regreso a mi ciudad donde trabajo el resto del mes” comento.

Para realizar los tejidos utiliza distintos materiales uno de ellos es el bejuco, el cual es obtenido del bambú, también utiliza el cordón de plástico y con los cuales puede realizar distintos tipos de tejidos.

Actualmente el trabajo ha disminuido, por que el estilo en los muebles ha cambiado la gente busca mobiliarios de tela con diseños modernos, las sillas tejidas cada vez son menos y las que quedan son consideras como antigüedades.

“Estas sillas se están acabando, los muebles de ahora son de plástico, tela o de madera, pero seguimos trabajando aunque hay pocos muebles de este estilo aun hay gente que las tiene y yo los reparo” agrego.

Gracias a esta actividad, Juan mantiene a su familia y aunque el trabajo es poco, logra sacarla adelante visitando lugares fuera de su ciudad, por lo que en días próximos estará en los diferentes cruceros de salamanca.