Resolución del TEEG sobre dirigencia del PAN en Guanajuato aún no es definitiva

GUANAJUATO, Gto. El coordinador del PAN en el Congreso local, Jorge Espadas Galván, sostuvo que la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato sobre reponer el proceso de elección de dirigente estatal para su partido no afecta al trabajo que actualmente se realiza desde la dirigencia.

Agregó que son dos resoluciones las que sustentan el gane de Aldo Márquez y solo es una la que no lo hace, por lo que se tiene que clarificar esa situación.

“Hay una resolución del TEEG que establece que hay que reponer el procedimiento, pero, a groso modo, estos temas aún no están totalmente resueltos, habría que ver si los promoventes de todos estos recursos van tomar en una siguiente instancia, porque inclusive el de Guanajuato pudiera llevar a otra siguiente instancia por los propios promoventes y por todas las partes”.

Insistió que, hasta que no exista una resolución definitiva, no se puede decir si habrá o no un nuevo proceso de elección de dirigente en el estado de Guanajuato para el PAN.

Dijo que, de su parte, no tiene la certeza de lo que ocurrirá, pues el asunto sigue en tribunales analizándose, más porque desde lo local se ha señalado presuntas inconsistencias, pero en las resoluciones federales hay otros puntos de vista.

El TEEG en su resolución dictó al Comité Directivo del PAN que restituya el proceso de elección de su dirigente debido a que no se incluyeron a las mujeres y no se cumplió con el principio de paridad.

“Yo no tengo esa certeza todavía, lo que sí sé es que una resolución del tribunal local, que señala una cosa y dos resoluciones de un tribunal federal, que es la sala superior, la sala regional con sede en Monterrey, de tres procesos distintos que versan sobre el mismo proceso”.

Cuestionado sobre los presuntos cambios en la dirigencia del PAN en Guanajuato y que pudieran afectar su designación como coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Legislativo, Jorge Espadas dijo que un tema no tiene que ver con otro y no intervendrían.

Finalmente, Jorge Espadas dijo que esta situación no ha sido favorable para el partido, sin embargo, se tendría que ver como una oportunidad de construcción interna, para sus militantes y para los que no lo son y crecer.

“Lo deseable es que todos nos entendamos y no lleguemos a litigios, es lo deseable en la vida, pero están expeditos los derechos de todas las personas, de todos los militantes y ellos están haciendo uso de su derecho, la dirigencia está haciendo uso de su derecho y bueno, esto es algo que sucede hasta en las mejores familias”.