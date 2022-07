Taxistas se manifestaron en contra de conductores de Uber

Alrededor de 300 taxistas realizaron una manifestación en contra de conductores de plataforma Uber, al decir que se realizan trabajos de manera deslean en contra de las unidades de alquiler.

En las instalaciones de una plaza comercial, ubicada en la Colonia Los Rangeles, se dieron cita un aproximado de 300 taxistas de las diversas líneas de taxi que se encuentran en el municipio, quienes realizaron una caravana en donde manifestaban “Fuera Piratas”, haciendo referencia a los conductores de la línea de uber.

Roberto Calvillo presidente de la red de transporte en el estado, comentó que esta manifestación es para “exigir al gobierno que cumpla con su función en materia de transporte porque ha permitido la proliferación de las líneas piratas”.

Ante las declaraciones por parte de Roberto Calvillo, la marcha dio inicio tomando la calle Faja de Oro, hasta la avenida Zaragoza, y llegar a las instalaciones de la calle Andrés Delgado, en donde se colocaron las unidades de alquiler, para ingresar a pie por el andador Revolución.

En este lugar el líder de la línea de taxi ejecutivo, Antonio Lanuza, explicó que en esta ocasión se juntó un aproximado del 50 por ciento del parque vehicular que se cuenta en el municipio. La cual tuvo como finalidad que se tenga un respeto al trabajo que realizan las líneas de alquiler.

“Exigimos que el gobernador sepa y se de cuenta que alguien esta encubriendo a los “Piratas” puesto que la aplicación de la ley no se da, queremos que se aplique y queremos que se aplica tal cual está; hemos hecho las peticiones para una audiencia con el gobernador, desafortunadamente no hemos tenido respuesta, y esto es una forma para que escuche a los transportistas”, añadió.

De igual manera, el representante de Línea de Taxi Ejecutivo, detalló que el servicio que ofrece Uber “desafortunadamente no cuentan con un seguro de vehículos, no tienen capacitación para ser choferes, no tienen seguridad, sobre todo ahorita en lo que vivimos en el municipio; nosotros contamos con un número económico, choferes capacitados y pagamos todo lo que corresponde a impuestos, pero si necesitamos que nos ponga en la misma cancha de no pagar igual que ellos o que ellos paguen igual que nosotros”

De igual manera, el representante de Taxi Ejecutivo, comento que se haga valer la ley y se ejerza como está, y en caso de que no sean tomados en cuenta, la federación de taxistas en el estado seguirá realizando este tipo de actividades.