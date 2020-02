Taxistas mantienen tarifa de 40 pesos

Luego que algunas otras líneas que operan en la ciudad anunciaran que el precio de su pasaje subiría 5 pesos, esto como una estrategia para evitar pérdidas en su economía, José Luis Bárcenas comentó que el precio de sus unidades se mantendrá.

El presidente de la línea de Taxi Express, expresó que su precio se mantiene en 40 pesos como mínima dentro del municipio y en el caso de los servicios foráneos seguirá manejando en 9 pesos el kilómetro.

Explicó que mientras no haya un aumento considerable en el precio de la gasolina, ellos se mantendrán cobrando 40 pesos, pues considera no hay una justificación para generar un alza en el precio de este servicio, además expresó que no han generado una estrategia para proteger conductores y pasajeros ya que son casos aislados.

Dato...

La línea de Taxi Express se mantiene en 40 pesos

“Pienso que lo que ha sucedido en cuestión de seguridad, está fuera de nuestro alcance, son sucesos de alto impacto, a lo que ellos no pueden hacer nada” dijo el presidente de la línea de taxi express José Luis Bárcenas.

Ante el cuestionamiento de cuál es su opinión sobre el alza en los precios de otras líneas, el presidente expresó que no tiene una respuesta concreta para ellos, porque sabe que ellos tienen sus motivos para hacerlo.