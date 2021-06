Tarifa de transporte público sigue siendo analizada

A cinco meses de que concesionarios del transporte púbico aumentaran la tarifa del transporte de ocho a diez pesos, esta continúa siendo analizada por parte del H. Ayuntamiento, por lo que los usuarios pueden reportar a quienes cobren la tarifa no autorizada indicó el director de Movilidad, Transporte y Vialidad, Martín Rodríguez Ayala.

El titular de la dependencia señaló que a pesar de que ya existe el estudio tarifario desde el pasado mes de diciembre, y de que la Comisión Mixta Tarifaria aprobó para que se subiera al Ayuntamiento para ser aprobado, actualmente sigue en análisis, pues luego de la última sesión de cabildo que se realizó en la semana pasada, todavía no está aprobado el ajuste tarifario.

Ante ello señaló que “los transportistas todavía no pueden estar cobrando una tarifa que no es oficial, aunque ellos digan que es oficial aún no lo es, por lo que todos los usuarios del transporte público pueden hacer llegar sus reportes, lo único que sí les estamos pidiendo es que a la hora que ellos reporten al área de transporte, se proporcione el número de ruta, número económico, horario, día y lugar” explicó.

Lamentó que en Salamanca no exista la cultura de la denuncia, ya que de febrero a la fecha únicamente se han reportado cinco hechos, de los cuales se realizaron cinco infracciones y destacó que en ellos si se dieron las especificaciones necesarias por lo que se procedió conforme al reglamento.

Indicó que las rutas que han sido sancionadas son La ruta 23 que va a la zona de arboledas y una ruta 19 que va a la zona Sur y que dependen de la empresa Villa de Barahona y a la empresa Salmantinos.

