Tadeo se vacuna para seguir estudiando

Pese a tener temor, por los efectos que la vacuna le pudiera causar, Tadeo, joven de 15 años de edad acudió este sábado a vacunarse contra la Covid-19 a las instalaciones de la Cancha de Árbol.

Desde muy temprano Tadeo llegó, acompañado de amigas y amigos y aunque tenía miedo, decidió hacerlo a un lado para poder protegerse y poder entrar de manera presencial a la preparatoria el próximo semestre.

El joven de 15 años, relató sentir duda, porque en el taller donde trabaja en su tiempo libre, uno de los trabajadores falleció una semana después de haberse vacunado y esto le dio desconfianza, aunque no sabe si pudo ser por la vacuna o por otra causa.





Tenía miedo, pero más ganas de seguir estudiando.





No obstante, su interés por seguir estudiando la preparatoria lo impulsó para acudir este sábado a vacunarse “Lo que paso con esta persona me dio miedo y vine porque si no me vacuno no voy a poder estudiar (…) dicen que ahora ya van a pedir la vacuna como requisito para poder entrar a la escuela y estoy nervioso, no me da miedo el piquete pero el efecto que me pueda causar sí”detalló.

A Guanajuato llegaron 342 mil 466 dosis de las cuales 13 mil 662 fueron para Salamanca. Se destinaron 63 sitios de aplicación a nivel estatal y con este biológico se pretende inmunizar al 100% de la población joven, en vista del regreso a clases presenciales que se daría para el próximo año.