Suspensión de colecta no genera aportaciones

Debido a la pandemia sanitaria y las restricciones para evitar la preparación de la Covid-19, no se generaron aportaciones económicas con la suspensión de la colecta anual de Cruz Roja.

El presidente del patronato de Cruz Roja en Salamanca, José María Rostro Fernández, señaló que la emergencia sanitaria impidió que se realizarán actividades como la colecta anual y se acudió a particulares para poder solventar los gastos de gasolina y pagos de salarios.

“Este año no hicimos colecta, después de muchos años realizándola, no se hizo ni a nivel municipal, estatal, ni mucho menos nacional, la realizaban los con los voluntarios y con algunas escuelas las cuales nos ayudaban cada año debido a la emergencia sanitaria en esta ocasión no fue posible, lo que generó que no tuviéramos aportaciones”, explicó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Se retiran de circulación 35 unidades de transporte urbano y suburbano

Aunque las aportaciones de los particulares son pequeñas han sido suficientes para cubrir las nóminas de los trabajadores, para la compra de materiales de limpieza y solventar algunos gastos de insumos que se generan al interior de la institución.