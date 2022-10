Suspenden clases ante robo y daños a telesecundaria 380

La telesecundaria 380 suspendió clases luego de que sus instalaciones fueran saqueadas y vandalizadas, en los últimos dos años se han registrado siete robos en el plantel, por lo que el comité de padres de familia pide a las autoridades escolares se termine de construir la barda perimetral.

El robo se registró durante el pasado fin de semana, en los que personas ajenas al plantel se introdujeron por la parte trasera de la escuela donde falta por construirse al menos 30 metros lineales de barda perimetral, lo que facilitó el acceso a los presuntos responsables que robaron parte de la instalación eléctrica lo que dejo a la escuela sin luz eléctrica, una bomba potabilizadora y mobiliario de los sanitarios, además de causar daños en puertas.

Personal docente, administrativo y padres de familia descubrieron el robo la mañana de este lunes al llegar al plantel ubicado en la comunidad de San Juan de Razos, por lo que la encargada del mismo realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, para efecto de dar seguimiento a esta ola de robos que ha sufrido esta telesecundaria.

“Nos hace falta la vigilancia, aquí nadamas una vez he visto que pasa la patrulla, según se comprometieron a que seguido iban a estar dando vueltas pero si bien nos va pasa una vez a la semana, pero los robos son en las noches, desafortunadamente las autoridades no pueden estar aquí de manera constante, ya los rateros saben a qué hora se queda la escuela sola, que no hay velador, ni vigilancia”, refirió el conserje.

En este sentido, integrantes del comité de padres de familia solicitaron a las autoridades se concluya la barda perimetral y que se reparen a la brevedad los daños para que los poco más de 60 alumnos puedan regresar a clases y que las instalaciones puedan estar más seguras.

“Ya tenemos tiempo solicitando la barda perimetral, no hemos tenido apoyo de ninguna autoridad, la vez pasada que robaron en el mes de mayo en una semana nos vinieron a reparar los de USAE, pero ahora estamos esperando a ver si rápido nos reparan porque los niños no pueden estar sin clases tanto tiempo, no tenemos agua para que los niños asistan, esto va seguir mientras no se construya la barda”, externó una madre de familia.

Otra de las peticiones de los padres fue que se rehabilite la calle de acceso a la telesecundaria ya que durante la temporada de lluvias el acceso se complica al ser una vialidad de terracería, cuya superficie de rodamiento se llena de baches y lodo lo que complica el paso de los alumnos.