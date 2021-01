Suspende PEMEX nuevamente suministro de asfalto

Nuevamente la falta de abastecimiento de asfalto en la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA) planta de Petróleos Mexicanos (PEMEX) generó un congestionamiento de autotanques transportadores del producto con una larga fila de más de un kilómetro.

Desde la prolongación Hidalgo hasta Héroes de Cananea entre la colonia Tamaulipas y Obrera se distribuyó la hilera de tráileres haciendo lento el flujo vehicular cotidiano.

De acuerdo a testimonios de operadores de las pipas, que omitieron sus datos personales, llegaron de madrugada ya que se les habían informado que el jueves 21 de enero se abastecería de asfalto de manera ordinaria, por lo que acudieron a realizar el llenado de los tanques de sus unidades.

Sin embargo luego se les indicó que el asfalto no reunía los estándares técnicos y no podría ser posible el abasto, por lo que debieron esperar y este jueves no se les ha hecho el suministro.

Esta situación generó lentitud en el tráfico desde la avenida Hidalgo hasta la Héroes de Cananea e inconformidad de los conductores.

Por su parte, los operadores de las pipas al tener que desplazarse hasta la refinería y no tener el abastecimiento ordinario, se mostraron molestos.

Los propios chóferes de los auto cisternas lamentaron que deban esperar durante tanto tiempo exponiéndose a los riesgos que implica la inseguridad en el municipio.

El último problema de abasto de asfalto se registró el 20 de diciembre pasado ante la falta de producción en la refinería.