Surge héroe durante vacunación Covid-19

Julio César Rangel, de 30 años de edad, forma parte de las corporaciones de Tránsito y Vialidad del municipio desde hace tres años y medio, y a través de las redes sociales se hizo viral por el acto humanitario que realizó hacia una mujer de la tercera edad que acudió sola a la Jornada de Vacunación Anticovid-19.

El servicio es parte de lo que ha aprendido como elemento de vialidad.

Julio César, a la edad de tres años de edad perdió a su mamá y quedó a cargo de su papá, sin embargo, éste nunca tuvo un acercamiento real con él, por lo que fueron sus abuelos los encargados de brindarle la educación y valores necesarios para hacer de Julio un hombre de bien.

DeVivaVoz...

“Me dijo que no tenía cómo pagarme pero que esperaba que Dios me lo pagara, y a mí se me hizo un nudo en la garganta, porque sentí una sensación muy bonita y me llené de alegría y de gozo”.

Julio César Rangel | Elemento de Vialidad Municipal

Traslada a una mujer de la tercera edad hasta el módulo de vacunación.





En entrevista para la Organización Mexicana, Julio contó que lo llevó a realizar ese acto humanitario con la mujer de la tercera edad “yo la vi (a la mujer) desde lejos y me percaté de que realmente no podía caminar, ella batalló mucho con su andador, me acerqué y le dije que si la podía ayudar y ella me dijo que sí.

La verdad es que no encontraba la manera de cómo llevarla más que subirla al andador y empujarla, pero como su andador ya no servía tuve que quitárselo y la cargué hasta la unidad, para poder ahora sí escoltarla hasta la entrada de la clínica IMSS, para que le dieran la tensión y la vacuna necesaria”, recordó.

Ayuda sin pensarlo a adulta mayor que iba sola a vacunarse.

Después de este acto humanitario y de servicio, la mayor satisfacción para el joven salmantino fueron los agradecimientos de la señora y las palabras que quedarán siempre retumbando en su memoria; “me dijo que no tenía cómo pagarme pero que esperaba que Dios me lo pagara y a mí se me hizo un nudo en la garganta, porque sentí una sensación muy bonita y me llene de de alegría y de gozo”, indicó.

Como elemento de vialidad, el servicio hacia la ciudadanía es la prioridad, esta fue precisamente una de las características principales que llevaron a Julio César a integrarse a las corporaciones de Tránsito Municipal.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Cierran jornada de vacunación vs virus

“Cuando yo era pequeño, veía los elementos de Tránsito y Vialidad silbar y ahí me llamaba mucho la atención del sonido del silbato, y más que nada el ver cómo actúan en los accidentes y cómo ayudan a las personas, todo eso es lo que me motivó a mí a ser un ejemplo para las personas, mas que nada tratar de que en Salamanca haya esa educación vial, eso es lo que me motivó para ingresar aquí a las unidades de Tránsito Municipal”, dijo.

Julio, en conjunto con sus compañeros de la corporación, trabajaron más de 15 horas seguidas en el módulo de vacunación ubicado en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue una jornada muy larga, pero eso no le quita la sonrisa de seguir sirviendo a los demás.