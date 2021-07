Supervisa Fiscalización expendios de alcohol

La Dirección de Fiscalización y Control mantiene recorridos de revisión en antros y restaurantes bar de manera periódica, para supervisar que cumplan con los horarios establecidos para su cierre.

No se han generado multas o sanciones hacia ninguno de estos establecimientos.

La directora de la dependencia, Lourdes del Rosario Ruiz Rico, dijo que diariamente realizan recorridos por los restaurantes bar y por los establecimientos que se dedican a la venta de bebida alcohólica para la cuestión de aforo, así como para vigilar que bares y cantinas cumplan con el horario correspondiente.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Sólo una sanción en la “Ley Seca”

La funcionaria señaló que derivado de estos trabajos no se han detectado bares, cantinas o restaurantes bar que incumplan con esta disposición, por lo que no se han interpuesto sanciones o multas por esta situación.

“Hasta el momento no ha habido bares o cantinas que no cumplan con esta disposición, nosotros hacemos los recorridos de cierre y hasta el momento no hemos tenido ningún problema, de repente les damos tolerancia de 10 a 15 minutos para que salga la gente que se dedicó hacer la limpieza, en cuestión ya de comensales, a gente que visita el lugar, los están sacando media hora antes”, explicó.

Actualmente los bares y cantinas trabajan con un aforo permitido del 50 por ciento, cabe resaltar que en este municipio la Asociación de Bares y Cantinas cuenta con un padrón de 30 establecimientos dedicados a la venta de alcohol.