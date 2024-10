Supervisa César Prieto desarrollo de obra pública en Salamanca

A pesar de no haber una fecha de entrega establecida, se espera que las obras de la construcción del paso superior vehicular de la calle Héroes de Cananea, sobre la línea "A" del ferrocarril, se concluyan el próximo mes de noviembre. Esta obra se convirtió en el desarrollo más destacable del primer periodo de Gobierno de César Prieto, al iniciar con recursos municipales y contar con una aportación significativa de Ferromex.



Durante un recorrido por parte del presidente municipal César Prieto, se mencionó que "pronto sería entregada la obra" sin precisar fecha. Esta obra ha tenido diferentes retrasos, algunos por la empresa constructora y otros por la temporada de lluvia que detiene los trabajos, además de algunas mejoras y procesos que los obligó a ampliar el tiempo originalmente contemplado.

Sin embargo, se especificó que el puente puede sostener unidades pesadas de entre 30 y 35 toneladas, y la estructura no corre ningún riesgo a pesar de estar en la zona de una falla geológica. El puente contará con los servicios básicos y subterráneos para resaltar la imagen urbana.

En entrevista previa, el primer edil destacó que se espera que la obra sea entregada a la, con un presupuesto de, recurso municipal."Vamos a tratar de que se entregue de la manera correcta, a mí me importaba mucho el. Ahorita lo que me interesa es que esté todo en, que se cumpla y que se puedalo más pronto posible. Estoy tranquilo, sé que es una obra que no se tiene en Salamanca, que fue cony con la aportación de, que va a cambiar y mejorar lade nuestro municipio", indicó.En este contexto, el mandatario salmantino resaltó que esta es una obra que no existía, ni había una similar en Salamanca; si bien existen algunos pasos ay puentes importantes para el tema del

"Tenemos por ahípara continuar con otras obras, como el puente a, que es muy importante ya que la ciudadanía de la parte poniente de la ciudad nos lo está demandando, por el complicadoen esta zona, sobre todo por las mañanas. Esperamos que estos proyectos, igual que el de lay el puente para, nos puedan apoyar tanto elcomo la. Vamos a continuar con lasy espero respuestas positivas; si te apoyan desde el principio, se ve que tienen intención de ayudar", concluyó.