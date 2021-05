Sumar voluntades principal compromiso de Justino Arriaga

El candidato a diputado federal de la coalición "Va por México", Justino Arriaga Rojas se reunió con cerca de 200 personas de la comunidad de Los Prietos en Salamanca, en donde expuso sus propuestas y recordó que el principal compromiso es sumar voluntades en los tres niveles de gobierno.

Las personas de la comunidad escucharon las propuestas del candidato de coalición quien destacó la importancia de unirse como mexicanos y remarcó que el proceso electoral es un proceso democrático más que una lucha de ideologías, y dijo que Morena no pudo gobernar.

"Morena es la mafia del no poder, no pueden contra la inseguridad, no pueden proteger a las mujeres, no pueden reactivar la economía, no pueden reactivar a toda la gente, no pueden, no pueden, no pueden… Morena ya demostró que no sabe gobernar este país”, comentó Arriaga Rojas.

Manifestó el interés del gobernador para apoyar y hacer equipo con Salamanca, pero, explicó que se requiere un presidente municipal que también quiera hacer equipo con él, y que no nada más este confrontando, “porque la alcaldesa lo único que hizo fue pelearse” dijo.

Las personas de la comunidad comentaron que la zona es importante, pese a ello, los apoyos fueron nulos en acciones municipales, apoyos a estudiantes por la pandemia, la seguridad y el campo que en estas comunidades se vio afectado por la sequía y la pandemia.

Finalmente, Arriaga Rojas aseguró que caminará las comunidades en caso de ser elector en este periodo y recordó que el principal compromiso es sumar voluntades.

